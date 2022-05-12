شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى فوائد العلاج باللعب لصحة طفلك النفسية والعقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير العلاج باللعب إلى أحد أشكال العلاج النفسي الذي يساعد الأطفال والبالغين على التعامل مع مشاكل صحتهم العاطفية والعقلية من خلال اللعب، يشجع المعالجون الأطفال على فهم مشاعرهم ومشاركتها مع والديهم، ويستخدمون اللعب كوسيط لفهم احتياجات الطفل.

من يحتاج إلى العلاج باللعب؟

وفقا لموقع " thehealthsite "عندما يواجه شخص بالغ مشاكل في الصحة العقلية، يكون لديه القدرة على التأمل الذاتي وتحديد سبب مشاكله، ولكن لا يستطيع الأطفال الصغار معالجة مشاعرهم أو التعبير عن أنفسهم شفهيًا، في مثل هذه الحالات ، يكون العلاج باللعب فعالًا للغاية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وأكثر ، حيث يعمل بمثابة تقييم نفسي.

يعتبر العلاج باللعب فعالاً للأطفال والبالغين الذين عانوا من صدمة جسدية أو عاطفية، تتضمن بعض المشكلات الشائعة الأخرى التي يتم تناولها عادةً في العلاج باللعب الغضب والعدوانية. يقوم الأطفال العدوانيون بشكل مفرط بقمع عواطفهم ويشعرون في النهاية بالاختناق بسبب حالتهم.

يساعدهم العلاج باللعب على الانفتاح بدلاً من استخدام العدوان للتعبير عن مشاعرهم، يمكن للأطفال مفرطي النشاط المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والذين يعانون من التوحد أيضًا استخدام العلاج باللعب لإيجاد طرق للتعبير عن أفكارهم وعواطفهم بحرية.

كيف يعمل العلاج باللعب للأطفال؟

يتم أخذ الطفل إلى غرفة اللعب خلال 45 دقيقة إلى جلسة علاج مدتها ساعة، يتم إعطاؤهم العديد من الألعاب المناسبة لأعمارهم لاستكشاف مشاعرهم، قد يشير الطفل عن غير قصد إلى حالته العاطفية أثناء اللعب.

يلاحظ المعالج باهتمام الطفل الذي يلعب بالألعاب، ويلاحظ عدم ارتياحهم وردود أفعالهم واهتمامهم، ويكتب تفسيراتهم، في نهاية الجلسة ، قد يطرح المعالج على الطفل أو الأسرة بعض الأسئلة المحددة لفهم مشاعر الطفل بشكل أفضل، قد يستخدمون أيضًا تقنيات مثل العلاج الجماعي ورواية القصص ولعب الأدوار والدمى والفنون والحرف اليدوية والمسرح الموسيقي وحركات الرقص والتصور الإبداعي للتفاعل مع الطفل.

فوائد العلاج باللعب للطفل

بصرف النظر عن حصول الطفل على نظرة ثاقبة لمشاكله الخاصة، يمكن أن يساعد العلاج باللعب الطفل على: