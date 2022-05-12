شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب زيادة الوزن أو فقدانه بشكل مفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزنك ديناميكي بطبيعته ويمكن أن يتقلب بسبب عوامل مختلفة، في حين أن بعض هذه العوامل قد لا تكون علامة على وجود مشكلة خطيرة ، يجب عدم تجاهل التغيرات المفاجئة في الوزن لأنها علامة مهمة لصحة الجسم.

أسباب تغيير الوزن

فيما يلي بعض المشكلات التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير الوزن بشكل مفاجئ وفقا لموقع " webmd":

ضعف الغدة الدرقية:

تحدث هذه الحالة نتيجة خلل في عمل الغدة الدرقية، فيمكن أن يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى فقدان الوزن بشكل مفاجئ ويمكن أن يسبب قصور الغدة الدرقية حالة غير مبررة لزيادة الوزن.

الاكتئاب:

يمكن أن يكون للصحة النفسية تأثير كبير على صحتك الجسدية. يمكن أن يؤثر الاكتئاب على وزنك ويسبب زيادته أو نقصانه بشكل كبير.

متلازمة تكيس المبايض:

متلازمة تكيس المبايض هي حالة تتميز بتضخم المبايض وتكوين كيس عليها. يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى تغيرات مفاجئة في الوزن نتيجة عدم التوازن الهرموني في الجسم.

السرطان:

يمكن أن يؤدي النمو غير الطبيعي للخلايا في الجسم إلى أورام يمكن أن تكون سرطانية وغير سرطانية، يمكن أن يكون للسرطان تأثير كبير على الصحة العامة مما قد يؤدي أيضًا إلى فقدان أو زيادة الوزن غير المبررة.

داء السكري:

مرض السكري هو حالة تتميز بانخفاض مستويات السكر في الدم في الجسم، يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى تغييرات غير مبررة في الوزن مثلمرض السكر النوع 1يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن وداء السكري من النوع 2يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.