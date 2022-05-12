شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية فعالة لالتهاب اللوزتين.. أهمها الراحة والسوائل الساخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللوزتان هما كتلتان من الأنسجة في مؤخرة الحلق، هذه الأنسجة المهمة تحبس الجراثيم التي قد تدخل مجرى الهواء وتسبب الالتهابات، كما أنها تنتج أجسامًا مضادة لمكافحة العدوى.

على الرغم من ذلك وفقا لموقع " thehealthsite"، لكنهم ليسوا محصنين وقد يصابون أحيانًا بالبكتيريا والفيروسات، يؤدي هذا إلى تضخم اللوزتين، وهي حالة تعرف أيضًا باسم التهاب اللوزتين، على الرغم من أن مثل هذه العدوى تزول في معظم الأحيان في غضون أيام قليلة، فقد تستمر في بعض الأحيان لأسابيع أو قد تكون مشكلة متكررة.

قد تواجه صعوبة في البلع، وفي بعض الأحيان، صعوبة في التنفس، لكن الأعراض المعتادة هي آلام الحلق والحمى والصداع وتقرحات الحلق وظهور طلاء أبيض على اللوزتين، يمكنك أيضًا تجربة بعض العلاجات المنزلية للتخلص من الألم والانزعاج الناجم عن تضخم اللوزتين.

الغرغرة بالماء الساخن والملح

هذا هو أحد أفضل العلاجات المنزلية لتضخم اللوزتين، خذ كوبًا من الماء الساخن وأضف إليه ملعقة صغيرة من الملح وقم بالغرغرة، افعل ذلك ثلاث إلى أربع مرات يوميًا للحصول على أفضل النتائج، سيقلل من الالتهاب وسيساعد أيضًا في علاج الالتهابات.

الحصول على الكثير من الراحة

كلما استقرت أكثر، كلما شعرت بتحسن، كما أنه سيساعد جسمك على التعافي وأن يكون قوياً بما يكفي لمحاربة الالتهابات، لذا تأكد من الراحة، نم لمدة 8 إلى 10 ساعات كل ليلة وخذ قيلولة أثناء النهار إذا كنت ترغب في ذلك، سوف تشعر أنك أفضل بكثير.

اشرب المشروبات الساخنة للمساعدة في ألم الحلق

سيؤدي ذلك إلى تهدئة الألم والالتهاب، تناول الكثير من الحساء والمرق، أضف القليل من الفلفل إلى الحساء، سيوفر هذا الراحة ويكون له تأثير مهدئ على حلقك، احصل على هذا ثلاث مرات على الأقل في اليوم.

احصل على جهاز ترطيب في غرفتك

يمكن أن تساعد أجهزة ترطيب الهواء في تخفيف التهاب الحلق وهو أمر شائع أثناء التهاب اللوزتين بسبب جفاف الفم، يجعل الهواء في الغرفة رطبًا وهذا يساعد، يمكن للهواء الجاف أن يهيج الحلق، المرطبات بالرذاذ البارد هي الأفضل. احتفظ بجهاز الترطيب قيد التشغيل عندما تنام ليلاً. وهذا سوف يساعد كثيرا.

تناول الماء الساخن مع العسل

خذ كوبًا من الماء الساخن واخلطه في ملعقة صغيرة من العسل واشرب هذا المشروب للتخلص من انزعاجك، يحتوي العسل أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في قتل الالتهابات.

مارس عادات صحية جيدة

من خلال القيام بذلك، ستتمكن من تقليل مخاطر هذه الحالة بشكل كبير، اغسل يديك كثيرًا وتجنب مشاركة الطعام أو الشراب أو الأواني أو الأشياء الشخصية مثل فرش الأسنان مع الآخرين، تحتاج أيضًا إلى تجنب الأشخاص الذين يعانون من التهاب الحلق أو التهاب اللوزتين.