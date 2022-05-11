شكرا لقرائتكم خبر عن عادات غير صحية تمنعك من خسارة دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من النصائح لخسارة دهون البطن، فإذا كنت تقضي ساعات في صالة الألعاب الرياضية وتمارس تمارين القلب والقوة أثناء اتباع نظام غذائي قوي، فعليك الامتناع عن بعض العادات غير الصحية التي قد تمنعك من حرق السنتيمترات الزائدة من محيط خصرك.

وفيما يلى 4 أشياء يمكن أن تعرقل جهودك في إنقاص الوزن وفقا لموقع " medicalxpress"

عدم تجنب السكر والكربوهيدرات البسيطة:

الكربوهيدرات البسيطة مثل المكرونة والخبز الأبيض والبرجر والحلويات لها تأثير على الدماغ يجعلها تسبب الإدمان، نتيجة لذلك، عندما يعمل المرء على إنقاص الوزن أو يحاول خسارة دهون البطن، تصبح هذه الأطعمة صعبة المقاومة، يمكن أن يؤدي تناول هذه الأطعمة في فترة إنقاص الوزن إلى جعل الخلايا الدهنية تنضج بشكل أسرع مما يؤدي إلى تراكمها، يعد الامتناع عن تناول السكريات المكررة والكربوهيدرات أمرًا أساسيًا لحرق دهون البطن.

نمط الحياة غير المستقر:

عدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل كبير، والجلوس في نفس المكان لعدة ساعات يمكن أن يعيق أيضًا فقدان الوزن ويؤدي إلى تراكم الدهون الحشوية، وفقًا للعديد من الدراسات، يمكن أن تقلل التمارين من الدهون الحشوية حتى لو لم يفقد المرء الوزن.

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم:

الحرمان من النوم يمكن أن يؤثر أيضًا على وتيرة فقدان الدهون في البطن، يتم إفراز هرمون التوتر - الكورتيزول - عندما لا يحصل الجسم على قسط كافٍ من الراحة، هذا يخبر الجسم بالاحتفاظ بالدهون حول البطن مما يؤدي إلى تراكم دهون البطن.