شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات .. مشروبات تنعش الجهاز الهضمى لطفلك في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والتشنج والإسهال والإمساك شائعة جدًا عند الأطفال وغير ضارة في معظم الحالات، لكن رؤية طفلك يشكو من مثل هذه المشاكل يمكن أن تزيد من مخاوفك، هناك بعض المشروبات الصحية للأطفال والتي يمكن أن تساعد في تحسين عملية الهضم لديهم، عن طريق إبقائهم رطبين أيضًا هذا الصيف، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

يعد الصيف أحد الأسباب الرئيسية لمشكلة الجهاز الهضمي عند الأطفال فهو يجلب العديد من الاضطرابات المرتبطة بالأمعاء عند الأطفال، من الأهمية الاعتناء بصحة أمعاء طفلك، خاصة خلال فصل الصيف الحار، نظرًا لأن مياه الجسم تُفقد بعدة طرق خلاله، ومن الضروري تجديد الجسم بكمية كافية من السوائل بين الأطفال، هناك بعض المشروبات الغذائية والصحية التي يمكن أن تحافظ على صحة الأمعاء لطفلك إلى جانب الحفاظ على ترطيبها.

مشروبات يمكن أن تعزز الهضم بشكل أفضل عند الأطفال:1. ماء جوز الهند:

ماء جوز الهند ، مصدر جيد للكلوريدات والإلكتروليتات والمغنيسيوم والبوتاسيوم ويحتوي على كمية معتدلة من السكر والصوديوم والبروتين، هذا هو أفضل مشروب لتجديد صحة طفلك ، ماء جوز الهند هو أيضًا مشروب صديق للأمعاء لأنه يساعد على الهضم السريع ويمنع الانتفاخ، الاستهلاك اليومي منه سيبقي الجهاز الهضمي لطفلك في أفضل حالاته.

2. اللبن الرائب:

اللبن الرائب آمن لأطفالك لأنه منتج حليب، إلى جانب كونه مصدرًا جيدًا للفيتامينات والعناصر الغذائية ، يعتبر ممتازًا لصحة القناة الهضمية لأنه يحتوي على اللاكتوباسيلوس ، مما يساعد على تليين الأمعاء ويجعل الجهاز الهضمي سلسًا للعمل، كما أنه مصدر جيد للبروبيوتيك.

3. مخفوق الموز:

يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة في الصيف إلى إبطاء عملية الجهاز الهضمي للطفل، لكن الموز يمكن أن يساعد، تمتلئ هذه الأطعمة غير المكلفة بالعديد من العناصر الغذائية ولديها الكثير لتقدمه، لذلك إذا كان طفلك يعاني من الإمساك أو الإسهال ، أعطه كوبًا من مخفوق الموز.

كون الموز ليفي، فهو مفيد للجهاز الهضمي ، كما أنه يوفر الطاقة لجسم الطفل النشط، فإن إعطائهم كوبًا من مشروب الموز يمنحهم فائدة مضاعفة تحافظ على صحة أمعائهم وتحافظ على نشاطهم خلال أيام الصيف.

4. عصير مانجو:

يوفر المانجو الألياف الغذائية ومركبات الأميليز ، والتي تساعد الفرد على تجنب الإمساك،كما أنها تزيد من الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة في الجسم مما يُظهر تحسنًا في التركيب الميكروبي المعوي، يجب الحرص على إعطاء عصير المانجو باعتدال للأطفال.