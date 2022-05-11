شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العلامات التحذيرية لسرطان المثانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف شهر التوعية بسرطان المثانة إلى نشر الوعي حول سرطان المثانة لتقليل انتشاره حول العالم، ووفقا لموقع "thehealthsite" تشمل بعض عوامل الخطر لهذا المرض العمر والجنس (الذكور) والوراثة وما إلى ذلك، ويمكن أن يساعد التشخيص في الوقت المناسب لهذه الحالة في تسهيل العلاج والشفاء.

علامات التحذير من سرطان المثانة

فيما يلي بعض العلامات التحذيرية لسرطان المثانة التي يجب البحث عنها:

بول دموي:

تُعرف الحالة التي يتميز بها حدوث الدم في البول باسم البيلة الدموية، ويحدث أيضًا أن يكون أحد العلامات التحذيرية لسرطان المثانة ويجب عدم تجاهله.

آلام الظهر:

غالبًا ما يُعتقد أنه نتيجة لمشاكل العظام والعضلات، يمكن أن يشير آلام الظهر أيضًا إلى مضاعفات صحية مختلفة مثل سرطان المثانة وسرطان المبيض وما إلى ذلك.

ألم عند التبول:

يجب ألا تكون عملية التبول مزعجة أبدًا، يجب عدم تجاهل أي إحساس بالألم أبدًا لأنه قد يكون علامة على التهاب المثانة.

عادات المثانة المتغيرة:

يمكن أن يؤدي سرطان المثانة إلى تغيير عادات المثانة مثل الحاجة المتكررة للتبول، التبول المضطرب، الإحساس بالحرقان أثناء التبول.

عدم القدرة على التبول:

التبول ضروري للتخلص من الفضلات من الجسم، يمكن أن تكون عدم القدرة على التبول خطيرة للغاية على الجسم، يمكن أن يؤدي سرطان المثانة، في مرحلة متقدمة، إلى إعاقة القدرة على التبول.