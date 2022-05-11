هل من الصحي شرب الماء على معدة فارغة؟

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القاهرة - سامية سيد - يعتبر تنظيف الأسنان من أهم عادات النظافة الأساسية، حيث يوصى بتنظيف الأسنان جيدًا مرتين يوميًا، مرة بعد الاستيقاظ ومرة ​​قبل الذهاب إلى الفراش.

وفقا لموقع " HEALTHLINE"، لا يُنصح بتناول أي شيء قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة أول شيء في الصباح - ومع ذلك، غالبًا ما يفضل كبار السن شرب الماء الفاتر على معدة فارغة، ويتم ذلك حتى قبل تفريش الأسنان مع ذكر فوائده في التخلص من السموم من الجسم.

وفقًا للخبراء، فإن عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يؤدي إلى الجفاف الذي قد يؤثر على وظائف الجسم بشكل عام وقد يسرع من الشيخوخة، ويجب على المرء أن يشرب من 10 إلى 12 كوبًا من الماء يوميًا لحياة صحية.

هل من المفيد شرب الماء قبل تفريش الأسنان؟

قام الخبراء بإدراج الفوائد الصحية لـشرب الماء على معدة فارغة، وتشمل هذه: