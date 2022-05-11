هل من الصحي شرب الماء على معدة فارغة؟

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القاهرة - سامية سيد - يعتبر تنظيف الأسنان من أهم عادات النظافة الأساسية، حيث يوصى بتنظيف الأسنان جيدًا مرتين يوميًا، مرة بعد الاستيقاظ ومرة قبل الذهاب إلى الفراش.
وفقا لموقع " HEALTHLINE"، لا يُنصح بتناول أي شيء قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة أول شيء في الصباح - ومع ذلك، غالبًا ما يفضل كبار السن شرب الماء الفاتر على معدة فارغة، ويتم ذلك حتى قبل تفريش الأسنان مع ذكر فوائده في التخلص من السموم من الجسم.
وفقًا للخبراء، فإن عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يؤدي إلى الجفاف الذي قد يؤثر على وظائف الجسم بشكل عام وقد يسرع من الشيخوخة، ويجب على المرء أن يشرب من 10 إلى 12 كوبًا من الماء يوميًا لحياة صحية.هل من المفيد شرب الماء قبل تفريش الأسنان؟
قام الخبراء بإدراج الفوائد الصحية لـشرب الماء على معدة فارغة، وتشمل هذه:
- يفيد الجهاز المناعي- خاصة لمن هم أكثر عرضة لنزلات البرد والأنفلونزا.
- يمكن أن يساعد شرب الماء على معدة فارغة دون تفريش الأسنان في الحصول على بشرة صحية ومتوهجة.
- بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضائقة الهضم مثل الإمساك أو التجشؤ أو تقرحات الفم ، فإن شرب الماء على معدة فارغة يمكن أن يكون مفيدًا جدًا. يمكن أن يساعد أيضًا في مكافحة السمنة.
- يمكن لمرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري الاستفادة أيضًا من شرب الماء كل صباح.
- تمنع هذه العادة أيضًا تراكم البكتيريا في الفم وبالتالي تقلل من خطر حدوث تسوس الأسنان.