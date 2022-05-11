شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للوقاية من أمراض السرطان ..ابعد عن التدخين واللحوم المصنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السرطان مرض معقد، ولا يوجد سبب واحد له، حيث هناك العديد من العوامل التي تتسبب فيه، بما في ذلك العديد من العوامل الخارجة عن سيطرتك، وعوامل الخطر التي لا يمكنك تغييرها هي: عمرك، وتاريخ عائلتك، والتعرض المطول لبعض المواد الكيميائية، ومع ذلك، فقد أظهرت الأبحاث أن تبني عادات معينة في نمط الحياة قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، هذا يعني أنه يمكنك اتباع نهج استباقي للوقاية من السرطان، وفقا لما نشره موقع " verywellhealth"

تتضمن بعض عادات نمط الحياة المرتبطة بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ما يلي:

عدم التدخين أو استخدام منتجات التبغ.

الحفاظ على وزن يدعم صحتك.

تجنب التعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية من الشمس.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

الحد من مسببات الالتهاب المزمن (مثل الأطعمة المقلية والتوتر).

العادات الغذائية التي قد تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

لا توجد طريقة واحدة لتناول الطعام يمكنها القضاء على خطر الإصابة بالسرطان، ولكن هناك بعض الأطعمة التي قد تساعد في تقليل المخاطر عند تناولها باستمرار.

اتباع نظام غذائي نباتي:

لا يعني النظام الغذائي النباتي أنه يجب عليك تجنب اللحوم تمامًا بدلاً من ذلك، يأتي الجزء الأكبر من طبقك من مصادر نباتية مثل المنتجات والفاصوليا والمكسرات والبقوليات، يمكن أن تظل لحوم البقر ومنتجات الألبان والبيض والأطعمة الحيوانية الأخرى جزءًا من نظامك الغذائي العام فقط بكميات أقل.

أضف الثوم إلى الوجبات:

بينما يُعرف الثوم بأنه يعطي طبقًا فريدًا من نوعه، فإن الميزة الأقل شهرة هي أنه قد يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، الثوم مصدر طبيعي لمركب طبيعي يسمى الأليسين الذي قد يكون له خصائص مضادة للسرطان.

الخضراوات الصليبية:

تعد الخضراوات الصليبية ، مثل القرنبيط والبروكلي، من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية وهي مصادر طبيعية لمركب نباتي يسمى سلفورافان، تشير بعض الأبحاث إلى أن المركب له خصائص مضادة للسرطان.

اختر زيت الزيتون كمصدر للدهون:

الدهون الصحية جزء أساسي من النظام الغذائي الصحي، قد يساعد زيت الزيتون، على وجه الخصوص، في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

وجد تحليل كبير للدراسات المنشورة في عام 2022 أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من زيت الزيتون يوميًا لديهم احتمالية أقل بنسبة 31٪ للإصابة بأي سرطان مقارنة بالأشخاص الذين يستهلكون كميات أقل.

قلل من تناول اللحوم المصنعة:

إذا قمت بتضمين اللحوم في نظامك الغذائي ، فحد من الخيارات المصنعة، أظهرت الأبحاث أن استهلاك اللحوم المدخنة والمعالجة والمحفوظة مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان القولون والمستقيم.