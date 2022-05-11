شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحدث مقاومة المضادات الحيوية ؟ الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أن مقاومة المضادات الحيوية تحدث عندما تتغير البكتيريا وتصبح مقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة في علاج العدوى المسببة لها وأضافت وزارة الصحة في منشور اليوم : تتسببب مقاومة المضادات الحيوية في إطالة مدة المرض وزيادة مخاطر الوفاة ونصحت بضرورة استشارة الطبيب قبل تناول المضاد الحيوى.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، تدريب الصيادلة على برامج الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، إلى جانب التدريب على قياسات الاستهلاك وما يتصل بها من أساسيات ممارسة الصيدلة الإكلينيكية، ودور الصيدلي في مكافحة العدوى، وتحقيق جودة النظام الصحي.

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن البرنامج التدريبية تهدف إلى نشر التوعية وتصحيح مفهوم مقاومة مضادات الميكروبات، وذلك من خلال التعليم والتدريب المستمر، وخفض معدلات الإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى التأكيد على مبادئ وأسس الاستخدام الفعال والرشيد للمضادات الحيوية.

وأضاف أنه تم تطوير نموذج إلكتروني لرصد استهلاك المضادات الحيوية بالمستشفيات، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية ممثلة في نموذج Point Prevalence Survey "PPS" الذي يعد أداة لتقييم جودة واستخدام المضادات الحيوية، ضمن برنامج الإشراف على المضادات الحيوية داخل المنشآت الصحية، وذلك تمهيداً لتعميمه وتدريب صيادلة المستشفيات عليه.