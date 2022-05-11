شكرا لقرائتكم خبر عن لو عمرك تجاوز الـ 60 .. توقف عن 7 أشياء تفعلها يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون الستينيات من عمرك عقدًا رائعًا مليئًا بسنوات عديدة من الصحة الجيدة ، ولكن تبني خيارات نمط الحياة الإيجابية هو المفتاح للحفاظ على صحة جيدة بشكل عام، مع تقدم الناس في العمر ، تتغير أجسامهم ، وقد يحتاجون إلى إجراء بعض التعديلات على أنماط حياتهم للبقاء بصحة جيدة وما يجب ألا يفعله الأشخاص بعد 60 عامًا، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 - القلق بشأن عمرك:

من منظور الصحة العقلية ، فإن أهم شيء يجب ألا تفعله أبدًا بعد الستين هو التفكير في عمرك على الإطلاق، من منظور الشيخوخة الإيجابي ، هناك العديد من السنوات الإنتاجية الصحية التي تسبق الشخص في سن الستين.

2 - طهي الطعام أكثر من 300 درجة:

تناول الأطعمة المطبوخة في درجات حرارة عالية يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان ويسبب الالتهاب، وهذه عادة يصعب التخلص منها نظرًا لوجود العديد من الأطعمة ، مثل الأطعمة المقلية ، طهي طعامك تحت 300 درجة سيقلل من خطر الإصابة بالسرطان ويبطئ عملية الشيخوخة.

3 - تناول الكثير من الكربوهيدرات البسيطة:

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة ، مثل السكر والدقيق الأبيض ، تسبب التهابًا كبيرًا في الجسم وتزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض ومرة أخرى ، فإن الطعم الجيد يجعل من الصعب التخلص من هذه العادة، اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط أو مضادات النظام الغذائي الالتهابي سيقلل من خطر الإصابة بالأمراض .

4 - التدخين:

التدخين هو أحد أسوأ العادات التي يمكن أن يتخذها أي شخص في أي عمر ، لكنه يشكل خطورة على كبار السن بشكل خاص، فالتدخين يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والحالات الصحية الخطيرة الأخرى ، ويزيد من فرص الإصابة بسرطان الرئة ، إذا كنت مدخنًا فوق الستين ، ففكر في الإقلاع عن التدخين اليوم حتى تتمكن من الحفاظ على صحتك والاستمتاع بالعديد من السنوات القادمة.

5 - عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم:

عدم الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة، يمكن أن يؤدي الأرق المزمن إلى أمراض القلب ، وضعف التعلم والذاكرة ، ومرض السكري ، والاكتئاب ، وزيادة الوزن ، وشيخوخة الجلد المبكرة، وهذه عادة يصعب التخلص منها لأن الكثير من الناس لا تولي أهمية كافية للنوم، الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة على المدى الطويل سيقلل من خطر الإصابة بالأمراض بشكل كبير .

6 – عدم شرب الماء:

الجفاف يجعل الكلى تعمل بجهد أكبر وقد يؤدي إلى أمراض الكلى وانخفاض ضغط الدم بشكل خطير، ، يجب على الأفراد شرب أكثر من 8 أكواب ماء من أجل الكلى السليمة.

7 -عدم ممارسة النشاط البدني:

يمكن أن يؤدي النقص المزمن في ممارسة الرياضة إلى أمراض القلب والسمنة والسرطان والسكري ، كثير من الناس فقط لا يحبون ممارسة الرياضة، من المفيد أن يكون لديك شخص تمارس معه ونشاط تستمتع به، توصي الكلية الأمريكية للطب الرياضي بممارسة تمارين القلب والأوعية الدموية متوسطة الشدة 150 دقيقة أسبوعيًا ، أو 75 دقيقة أسبوعيًا من التمارين القوية للقلب والأوعية الدموية لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض بشكل كبير.