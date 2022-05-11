شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات تساعد فى تنظيف الرئة.. منها الزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التدخين من العادات الخاطئة، التي تدمر الرئة، وتعرض المدخن للوفاة لذا يجب الإقلاع عنه، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم المشروبات التي تساهم بشكل كبير في تنظيف الرئة، وجعلها صحية وجيدة للصحة العامة، وذلك وفقا لموقع "THE HEALTHSITE".

وقدم الموقع، أبرز وأهم المشروبات التي تساعد في تنظيف الرئة، ومنها:

-الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الأخضر علي مضادات الأكسدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي بالجسم، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في تطهير وتنظيف الرئة، وحمايتها من الإصابة بالالتهاب الرئوي.

-الزنجبيل:

يعد من المشروبات الرائعة التي تساهم بشكل كبير في القضاء علي أي تلوث في الجسم، ةتعمل علي تطهيره وتنظيفه، ويعمل علي زيادة تدفق الدم الغني بالأكسجين.

-الكركم:

يحتوي علي نسبة عالية من مادة الكركمين الغنية بمضادات الأكسدة، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة في تنظيف الرئة، وجعلها أكثر صحة وحيوية، وتقليل فرص الحماية من الأمراض.