شكرا لقرائتكم خبر عن امنح عينيك راحة وابق نشيطا.. 5 نصائح للوقاية من أضرار ألعاب الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألعاب الفيديو رغم متعتها إلا أنها يمكن أن تشكل ضررا لصحة الفرد ونمط حياته، خاصة فى حال إدمانها وممارسة تلك الألعاب لأوقات طويلة.

عادات اللعب الصحية

وفقا لموقع " healthsite" فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها ممارسة هذه الألعاب دون ضرر:

التخطيط لها:

تتبع جدول الألعاب الخاص بك وحاول التخطيط لها مسبقًا، يمكن أن يساعدك هذا في التأكد من أنك تخطط لأنشطة ألعاب الفيديو الخاصة بك وفقًا لحياتك وأنك لا تخطط لحياتك حول ألعاب الفيديو.

ضع في اعتبارك وضعيتك:

يمكن أن يكون للوضع السيئ آثار ضارة على صحة العظام والعضلات، والتوازن، والتنسيق، وما إلى ذلك من الجسم، لذلك، تأكد من الحفاظ على وضعية جيدة خلال خدعك في اللعب.

لا تنس أن تتحرك:

ألعاب الفيديو رائعة، في حين أنه من الصحيح أنها يمكن أن تساعد في تمرين الدماغ، يجب ألا ننسى أن تمرين الجسم له نفس الأهمية، لذلك، تأكد من بقائك نشيطًا بدنيًا في جميع الأوقات.

امنح عينيك قسطًا من الراحة:

الوقت الطويل أمام الشاشة يمكن أن يسبب مشاكل صحة العين مثل جفاف العين. لذلك ، من المهم التأكد من بقاء مقل العيون رطبة ويمكن تحقيق ذلك عن طريق أخذ فترات راحة لإرخاء العينين على فترات منتظمة.

عندما تبدأ السمية توقف:

قد تصبح بعض المواقف محبطة للغاية، ومع ذلك ، إذا كنت تمر بفترة من العدوانية بسبب ألعاب الفيديو ، فقد يكون ذلك علامة على أن لعبتك تؤثر سلبًا على الصحة النفسية. عندما تظهر مثل هذه المواقف، تأكد من أنك تبتعد وامنح نفسك استراحة.