شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا يجب تناول الموز على معدة فارغة فى الصباح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم وهو أحد الأملاح الضرورية لوظائف الجسم مثل توازن الأس الهيدروجيني وتوازن الماء في أجسامنا وضغط الدم والهضم وحتى تقلص العضلات، ولهذا السبب تعتبر وجبة خفيفة مشهورة بشكل خاص للأشخاص المهتمين بالصحة واللياقة البدنية ، في حين أن الفاكهة الصفراء قد تبدو وكأنها لا تحتاج إلى تفكير عندما تكون في عجلة من أمرك ، فإن بعض خبراء التغذية يسارعون إلى الإشارة إلى الآثار الجانبية لتناول الموز على معدة فارغة، وفقا لما نشره موقع " wellandgood".

هل يجب أن تأكل موزة على معدة فارغة؟

تناول موزة على معدة فارغة أول شيء في الصباح ليست فكرة جيدة، وفقًا لأخصائية التغذية في مدينة نيويورك جينيفر ماينج تشرح قائلة: "يزيد جسمك بشكل طبيعي من نسبة السكر في الدم في الصباح ، وإذا لم تكن مصابًا بمرض السكري ، فسوف ينتج جسمك المزيد من الأنسولين لموازنة نسبة السكر في الدم لديك، لهذا السبب ، تناول الموز في الصباح ليس أفضل وقت لتناول نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة والأطعمة منخفضة الألياف.

أفضل طريقة لاستهلاك الموز:

هذا لا يعني أنه لا يمكنك أبدًا تناول الموز، من الأفضل فقط إقرانها بأطعمة أخرى وتناولها في الوقت المناسب لتجنب تأثير الإجهاد الناتج عن ارتفاع السكر، توضح خبيرة التغذية أن الألياف والبروتين والدهون يمكن أن تساعد في إبطاء امتصاص السكر في الجسم ، مما يمنع حدوث ارتفاعات وانهيارات حادة في سكر الدم.

يمكن أن ينتج جسمك الكثير من الأنسولين بعد تناول وجبة كربوهيدرات بسيطة كبيرة "مثل تلك التي تحتوي على الموز"، مما يجعل نسبة السكر في الدم منخفضة للغاية، يمكن أن يؤدي رد الفعل هذا إلى المزيد من الرغبة الشديدة في تناول السكر حيث يحاول جسمك إعادة نسبة السكر في الدم إلى مستوى آمن .