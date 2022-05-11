شكرا لقرائتكم خبر عن البندق مش بس مكسرات مهمة.. هيخسسك وينشط مخك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البندق يعد من المكسرات ذات المذاق الخاص، وله العديد من الخصائص الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وأيضا تقليل فرص الإصابة بالأمراض العضوية والمزمنة بسبب الخصائص التي يحتوي عليها.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE" سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول البندق الذي يحتوي على البروتين والألياف، والفيتامينات المهمة للجسم، ومنها:

-الحفاظ على القلب من الأمراض:

لأن البندق يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، والأحماض غير المشبعة، فهذا يجعله من الأطعمة الجيدة التي تساهم في تنظيم نسبة الكوليسترول في الجسم، والحد من ارتفاعه، ولذا فتناوله يقلل الإصابة بأمراض القلب.

-تنشيط خلايا المخ:

يحتوي البندق علي فيتامين هـ والمنجنيز، والأحماض الأمينية، فجميعها عناصر غذائية رائعة تساهم بشكل كبير في تنشيط خلايا المخ، وتقليل فرص الإصابة بالخرف، والزهايمر.

-الحد من الإصابة بالسرطان:

يحتوي البندق على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان.

-التخلص من الوزن الزائد:

البندق يعد من المكسرات المهمة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، والسبب أنه يعمل على تحويل الكربوهيدرات إلي الجلوكوز الذي يمد الجسم بالطاقة، ولذا فتناوله يعد جيدا للحصول على وزن مثالي.