شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل الخطر لمرض انفصام الشخصية وأبرز الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفصام هو أشهر الاضطرابات النفسية، لذلك من المهم فهم عوامل الخطر وعلامات التحذير، وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic فإن الفصام يعني فقدان الاتصال بالواقع وهو مرض خطير، لكنه لا يتطور بين عشية وضحاها، وعادة ما تتفاقم الأعراض على مدى أشهر أو سنوات، نظرًا لأن الفصام يغير طريقة تفكيرك، وتصرفك، وتعاملك مع الآخرين، فإنه يتطلب علاجًا مدى الحياة.

إذا تمكنت من إدارة الأعراض، يمكنك التمتع بحياة مستقرة بشكل معقول ولهذا السبب من الأساسي إشراك الناس في وقت مبكر، وتشجيعهم على العثور على طبيب يمكنهم التواصل معه ومعالج يفهمهم."

الأعراض "الإيجابية" و "السلبية" إن ما يسميه الأطباء النفسيون الأعراض "الإيجابية" لمرض انفصام الشخصية أكثر وضوحًا:

-تفكير غير طبيعي وانفعالات غير لائقة.

-الهلوسة والأوهام والتواصل الغريب.

ما يسمونه الأعراض "السلبية" أكثر دقة ويمكن أن يستمر لفترة أطول:

-لا تتحدث كثيرا.

-ضعف التواصل البصري.

-عدم وجود الحافز.

-تبلد المشاعر / القليل من تعبيرات الوجه.

-البقاء في السرير لتجنب الناس.

سواء كانت أعراضهم إيجابية أو سلبية ، لا يبدو أن الأشخاص المصابين بالفصام يتفاعلون مع العالم بطريقة صحية"

عوامل الخطر لمرض انفصام الشخصية

تتحد العوامل المختلفة لتزيد من خطر الإصابة بالفصام وهى:

-علم الوراثة

إن وجود قريب مصاب بالفصام أو شخص يظهر سلوكيات انفصامية يزيد من خطر الإصابة.

-ضغوطات الحياة

من أبرز الأسباب التي تعرضك لانفصام الشخصية والمشاكل النفسية الأخرى.

الانتقال إلى مرحلة البلوغ

يشخص مرض انفصام الشخصية عادةً بعد سن 18 عامًا ، وغالبًا ما يحدث في العشرينات أو أوائل الثلاثينيات من العمر، وقد يتم التحكم فيه جيدًا إلى حد ما في وقت مبكر من الحياة ، ولكن الانتقال من المنزل إلى الكلية - ومواجهة قواعد جديدة ، أو عدم وجود قواعد - يعرض الشباب الضعفاء لأشياء ليسوا مستعدين للتعامل معها".

يغير تشخيص الفصام حياة المصابين وكل من يحبهم ولكن من خلال العمل الجاد والتفاني ، يمكنك مساعدة من تحب على الاستمتاع بحياة ذات معنى، يمكن للأشخاص المصابين بالفصام إنهاء دراستهم الجامعية ، والعمل ، والزواج ، وتكوين أسر ، والتمتع بحياة صحية معقولة.