شكرا لقرائتكم خبر عن لو مش بتحب السمك.. أطعمة بديلة تساعد في الحصول على فوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأسماك تعد من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي لا غني عنها، كالفسفور والأوميجا3، والبروتين، ولكن هناك بعض الأشخاص لا يرغبون في تناول الأسماك، ولذا يقدم التقرير التالي أبرز وأهم الأطعمة البديلة للأسماك، وذلك وفقا لموقع "webmed"، ومنها:

-الجرجير:

فتناوله يعد مهما لصحة الجسم بشكل عام، ولكن يعتبر من البدائل الجيدة للأسماك، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الفسفور، ولذا فهو يعوض نقص هذا العنصر بالجسم.

-الحمص:

يعد من الحيل الغذائية الرائعة والبديلة للأسماك، لأنه غني بالألياف، والبروتين، والأوميجا3، ولذا يمكنك تناوله كسلطة أو كمقبلات للطعام.

-زيت الصويا:

يحتوي علي نسبة عالية من الأوميجا3، ولذا تناولك له يعد بديلا رائعا للأسماك.

-البقوليات كالفول:

تحتوي علي عنصر الفسفور والحديد، هذه العناصر الغذائية الرائعة والمهمة لصحة الجسم، والبديلة لتناول الأسماك.

-بذور الكتان:

تحتوي علي الأوميجا3، والمغنسيوم، والألياف، ولذا فتناولك لها يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالعناصر الغذائية المتوفرة في الأسماك.

-عين الجمل:

يعد من المكسرات الجيدة والمهمة لصحة الجسم، فهو غني بالمغنسيوم، وفيتامين "E"، والأوميجا3، ومضادات الأكسدة، ولذا فتناولك لها يعد من الحيل الغذائية البديلة الرائعة للأسماك، فلا تتردد في تناولك لها.

-الحليب وبمشتقاته:

الأجبان، والحليب، والزبادي، جميعها أطعمة مهمة لصحة الإنسان، كما أنها تحتوي علي نسبة عالية من الفسفور والحديد، والكالسيوم، وجميعها عناصر مهمة لجسم الإنسان، وتعد بديلا رائعا للأسماك.