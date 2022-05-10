ابرزها الزنبق.. 5 نباتات منزلية للحصول على هواء نقي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:23 مساءً - هل ترغب يوماً في إبقاء منزلك ممتلئاً بالهواء الطبيعي، هناك بديل رائع لأجهزة تنقية الهواء الكهربائية باهظة الثمن، وهناك قائمة ببعض النباتات التي يمكنك زراعتها داخل منزلك للحصول على هواء منعش ورائع.

بينما نسعى إلى الحفاظ على منازلنا نظيفة، يدخل الهواء حاملاً معه جزيئات الغبار والملوثات الناتجة عن أنشطة الإنسان اليومية، وبعض هده المواد الكيميائية قد تكون خطيرة ومُسرطِنة، ناهيك عن بعض الأنشطة المنزلية التي تلوث الهواء أيضاً وتضيف إليه جزيئات ضارة بالصحة.

تساعد إضافة بعض أنواع النباتات الداخلية إلى منزلك على تنقية الهواء بشكل طبيعي وتخليصه من السموم والملوثات الضارة، وبالتالي تحسين الصحة العامة لسكان المنزل، وقد وجدت دراسة أجراها باحثو ناسا في عام 1989 أن بعض النباتات الداخلية تُقلل من ملوثات الهواء في الأماكن المغلقة، يتضمن ذلك المركبات الضارة مثل: الفورمالديهايد والبنزين والزيلين، بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود هذه النباتات في منزلك هو وسيلة لزيادة العناصر الطبيعية ما يعمل على تحسين المزاج والصحة النفسية.

وبالرغم من أنه ليست كل النباتات المنزلية جيدة في تنقية الهواء، إلا أن هناك مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة، وسنختار لكم خمسة من أفضل النباتات الداخلية التي تساعد على تنقية الهواء وتزيد من جمال المنزل.

1- نبات الغيلان أو نبتة العنكبوت “Spider Plant” :

لنبتة العنكبوت القدرة على إزالة المواد الكيميائية من الهواء، كما أنها تتميز بسهولة العناية بها، وينتج نبات العنكبوت براعم تنمو لتصبح نباتات عنكبوتية صغيرة، وإذا بدأت أطراف الأوراق في التحول إلى اللون البني، فلا تقلق، قد يحدث هذا إذا كان هناك الكثير من الفلورايد في المياه، ولكن ليس ضاراً بالنبات.

2- نبات المطاط “ficus Elastica” :

لنبات المطاط القدرة على تنقية الهواء وتحسين جودة الهواء الذي تتنفسه، بالإضافة إلى سهولة العناية به، ويمتلك نبات المطاط أوراق خضراء داكنة مغطاة بطبقة شمعية، في حين أن السيقان قد تكون حمراء أو حمراء مصفرة.

يُنصح بوضع نبات المطاط في مكان يتعرض لأشعة الشمس غير المباشرة، وإذا وضعت نباتاً مطاطياً في الخارج، فيمكن أن ينمو إلى ارتفاع 50 قدماً.

3- نبات زهرة الجربيرا “Gerbera Daisy” :

بالإضافة إلى جمال مظهر هذا النبات وقدرته على تحسين المزاج، فهو قادر أيضاً على خفض تركيز المواد الكيميائية الضارة في الهواء، مثل ثلاثي كلورو إيثيلين والبنزين، والبنزين هو أحد أقوى المواد المسببة للسرطان، كما يثبط نخاع العظام، وهو الجزء من العظام الذي ينتج خلايا الدم.

فائدة أخرى لأزهار الجربيرا، يمكنها زيادة محتوى الأكسجين في الهواء الذي تتنفسه، وبذلك تحصل على هواء منقى غني بالاكسجين ومظهر جميل في منزلك.

4- نبات زنبق الفلامنغو “The Flamingo Lily” :

يشتهر نبات زنبق الفلامنجو بزهور وردية زاهية والتي تساعد أيضاً على تنقية الهواء، فبالإضافة إلى جمالها، يساعد زنبق الفلامنجو في إزالة مركب الفورمالديهايد من الهواء.

ونبات زنبق الفلامنجو مثالي لأي شخص يصعب عليه العناية بالنباتات المنزلية، لأنه يزدهر في التربة الجافة ولا يحتاج إلى الكثير من الاهتمام، وهو يُفضل وضعه في منطقة مشرقة ولكن ليس في ضوء الشمس المباشر.

5- نبات التين المتهدل “Weeping Fig” :

لنبات التين المتهدل “أو التين الباكي” القدرة على تنقية الهواء وإزالة بعض الملوثات منه مثل الزيلين والفورمالديهايد، ويمكن زراعة نبات التين المتهدل في الداخل وكذلك في الخارج في الأواني الكبيرة، ويجب أن تكون التربة فضفاضة وذات رطوبة ثابتة ولا توجد جذور أو تصريف شديد، وينتج النبات سماد خاص به، لذا فهو لا يحتاج إلى الكثير من المساعدة الإضافية لتنمو بشكل جيد.

يُشار إلى أن هناك جانب سلبي لخصائص تنقية الهواء باستخدام بعض النباتات، إذ أننا بحاجة إلى الكثير منها لتحسين جودة الهواء الداخلي بشكل ملحوظ، بحيث تحتاج إلى حوالي 10 نباتات لكل قدم مربع من المساحة “وفقاً لوكالة ناسا”، لكن الأمر يستحق بعض العناء نظراً للفوائد الصحية لامتلاك المساحات الخضراء والزهور الجميلة في منزلك.

ومن الأفضل اختيار مجموعة متنوعة من نباتات تنقية الهواء، لأن لكل منها كفاءة معينة في إزالة بعض المواد الكيميائية من الهواء، لذلك يساعد اختيار عدة أنواع من النباتات على ضمان تنظيف الهواء من عدة ملوثات.