للسيدات فوق الخمسين.. طرق بسيطة للتخلص من تجاعيد الجبهة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

تعاني العديد من السيدات من مشكلة ظهور علامات التجاعيد على الجبهة وذلك بسبب اتباعهم روتين غير صحي، أو لسبب السلوكيات غير الصحية.

وينصح الخبراء السيدات الذين تخطو عمر الخمسين عام والذين يعانون من تجاعيد الجبهة، أن يقوموا بإتباع بعض النصائح البسيطة لعلاج تلك الأزمة، وذلك بحسب موقع “هيلث لاين” الطبي.

ومن أبرز تلك النصائح: هي الحرص على عدم التعرض لأشعة الشمس بطريقة مباشرة، والحرص على وضع كريمات الحماية من الشمس “الصن بلوك” والحرص على استخدام الكريمات التي تحتوي على الريتينول، وهو شكل أخف من مشتقات فيتامين” أ” التي تُصرف بوصفة طبية والمعروفة باسم تريتينوين.

وتمت الموافقة على تريتينوين من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج حب الشباب والتجاعيد، ويعمل الريتينول على تجديد خلايا الجلد ويدعم إنتاج الكولاجين، ومع ذلك فإن الريتينول لا يصمد جيداً في ضوء الشمس، وللحصول على أفضل النتائج، استخدم المنتجات التي تحتوي على الريتينول في الليل.

والتدخين سبب رئيسي للشيخوخة المبكرة والتجاعيد، وذلك وفقاً لبحث عام 2008، فإن المواد الكيميائية الموجودة في دخان التبغ تقلل من إنتاج الكولاجين وتضر بمرونة الجلد، مما يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة والتجاعيد، لذلك ينصح بالإقلاع عن التدخين إذا كنت تؤدين علاج مشكلة التجاعيد في جبهتك.