فوائد الصويا صوص.. يحمي من الإصابة بأمراض القلب والسرطان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

اصبح طعامنا اليوم يحتوي على العديد من المميزات والمطيبات التي غالباً ما اصبحت من اولوياتنا في وصفات الطعام، في حين أصبح الصويا صوص من المقبلات التي يعشقها الجميع، وأشارت التقارير الحديثة بأن للصويا صوص العديد من الفوائد لجسم الإنسان.

وأشارت الدراسات بأن الصويا صوص يحميك من الإصابة بالحساسية وأعراضها، وبالتالي يساعدك كذلك في عملية الهضم عن طريق زيادة إفراز عصير المعدة، وذلك بحسب موقع “هيلث لاين” الطبي.

والسكريات المعزولة في صلصة الصويا لها تأثير إيجابي على بعض أنواع البكتيريا الموجودة في الأمعاء، وهذا مفيد لصحة الأمعاء، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعدك على تقوية المناعة والحماية من الأصابة بالأمراض الفيروسية المختلفة.

وأكدت الدراسات على أن الصويا صوص تحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع تكون الأورام السرطانية، وبالتالي فهو يحمي من الإصابة بالعديد من السرطانات المختلفة.

صلصة الصويا “Soy sauce” هي مادة سائلة ذات لون بني محمر، وطعم مالح وحاد يشبه طعم اللحم، وهي مزيج من منتجات فول الصويا، وقد تكون ممزوجةً بالقمح، ويعود أصل صلصة الصويا غالباً إلى الصين منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد إذ عرفت كأحد التوابل المشهورة التي استخدمت لتعزيز نكهة الأطباق الصينية في ذلك الوقت.