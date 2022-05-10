شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء تتأثر بارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.. أبرزها القلب والمخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع نسبة الكولسترول تعد من أخطر الأمور التي تؤثر علي بعض أعضاء الجسم وليس القلب فقط، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أعراض ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وفقا لموقع "webmed".

أشار التقرير، أن القلب يتأثر بشكل سلبي عند تجاهل ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، فتتراكم اللويحات الدهنية علي شرايين القلب وتتسبب في تعرضها للانسداد، فيقوم القلب ببذل جهد إضافي لضخ الدم الغني بالأكسجين إلي أعضاء الجسم، وفي حالة عدم القيام بذلك وعلاج ارتفاع الكولسترول المرتفع فيصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية.

وأضاف التقرير، أن المخ يتأثر بشكل سلبي عند الإصابة بارتفاع الكولسترول في الدم، وعدم علاجه، فيتسبب ارتفاعه في نقص وصول الدم الغني بالأكسجين إلي المخ، وبالتالي يتسبب في انسداد الشرايين وقد يؤدي إلى الإصابة بضمور المخ، أو التعرض للسكتة الدماغية، والخرف.

وأوضح التقرير، أن الجهاز الهضمي بتأثر بشكل سلبي عند الإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، ويتسبب في الإصابة بتكوين حصوات في المرارة، والتعرض لعسر الهضم، والإمساك، والانتفاخ الشديد.