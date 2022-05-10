شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهمية شعر الأنف لعملية التنفس ومنع الغبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شعر الأنف الطويل من الأمور المزعجة التى يعانى منها الكثيرون ولكنه جزء طبيعى فى جسم الإنسان، ولا يمكن الاستغناء عنه حيث يحتوى السطح الداخلى لأنفك على العديد من بصيلات الشعر مثل الجزء العلوي من رأسك.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic عندما تتنفس من خلال أنفك، يسد الشعر الموجود في أنفك الغبار وحبوب اللقاح والجزيئات الأخرى التي يمكن أن تشق طريقها إلى رئتيك، وتعرضك للمشاكل الصحية المختلفة كما أنه يحجب التلوثات والجراثيم عنك.

تشير الدراسات إلى أن المزيد من شعر الأنف يمكن أن يكون شيئًا جيدًا أيضًا، ووجد الباحثون أن طبقة كثيفة من شعر الأنف يمكن أن تقلل بالفعل من خطر الإصابة بالربو بالتزامن مع حمى القش (التهاب الأنف التحسسي) .

لماذا ينمو شعر الأنف طويلاً؟

الشيخوخة تجلب الكثير من التطورات الجسدية المثيرة للاهتمام - وهذا يشمل التغييرات في شعر أنفك، فمن الطبيعي أن يصبح شعر الأنف أطول وأسمك كلما تقدمت في العمر، وإنه جزء من عملية تسمى حساسية التنامي، أو بشكل أساسي ، التعرض طويل الأمد للهرمونات في جسمك.

يمكن أن يؤدي نتف الشعر في أنفك أو إزالته بالشمع إلى نمو الشعر تحت الجلد والالتهابات حددت دراسة أجريت على الأشخاص المصابين بالتهاب الدهليز الأنفي، وهو عدوى أنفية شائعة ، نتف شعر الأنف كعامل خطر رئيسي.