شكرا لقرائتكم خبر عن أكلات مهمة لمريض السرطان.. أهمها الزبادى والموز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السرطان من أخطر الأمراض التي يعانى منها الكثيرون وتختلف أنواعه وأبرزها سرطان" الثدى، القولون، المعدة، الرئة، الجلد.."، فمع اتباع الخطة العلاجية التي يوصفها الطبيب هناك بعض الأطعمة المهمة التي ينصح مريض السرطان بتناولها نظرا لفوائدها ودورها في تعزيز صحة الجسم والمناعة ومقاومة المرض، وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic فهى:

1: الفواكه

ينصح مريض السرطان بالاهتمام بتناول الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية ومنها" البطيخ ، التوت ، الأناناس ، الموز ، الكمثرى".

2: الزبادي

يحتوى الزبادى على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم ، كما أنه يساعد على الهضم.

3:زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السودانى غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لمريض السرطان.

4:اللحوم والدواجن

ابحث عن اللحوم الكاملة غير المصنعة الخالية من النترات، يعتبر الدجاج المشوي خيارًا مناسبًا مثله مثل سلطة الدجاج أو التونة واللحوم.

نصائح لسلامة الغذاء

يعد تحضير الطعام وطهيه بأمان جزءًا مهمًا للغاية ، ويجب ان تضع في اعتبارك هذه النصائح:

-قم بطهي اللحوم والدواجن والأسماك والبيض إلى درجات حرارة مناسبة .

-اغسل الفواكه والخضراوات.

-نظف اليدين / الحوض / الأسطح / ألواح التقطيع.

-كن على علم بسلامة الغذاء في المطاعم.