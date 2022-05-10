اليكم 5 فوائد مذهلة لاستخدام قشر البرتقال على البشرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ 17 دقيقة

قشور البرتقال هي ببساطة الطريقة الأسهل والأكثر روعة للحصول على بشرة متوهجة، لانه يحتوي على كمية من فيتامين “سي”، وهي الفاكهة التي غالباً ما يتم تقشيرها وإهمالها، دون العلم أن قشر البرتقال له العديد من الفوائد للبشرة، حيث تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة فيه على تحسين البشرة المعرضة لحب الشباب.

ويحتوي قشر البرتقال على المعادن الرئيسية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تساعد الشخص في اكتساب توهج شبابي وبشرة ناعمة، كما أنه يجدد الخلايا الميتة ويرطب البشرة، مما يجعله خياراً مفيداً للعناية بالبشرة لأي شخص يبحث عن طريقة طبيعية وصديقة للجيب للحصول على بشرة خالية من العيوب، ومن خلال هذا التقرير نرصد تلك الفوائد.

– فوائد استخدام قشر البرتقال على البشرة:

1- يضيء الجلد

واحدة من أفضل فوائد مسحوق قشر البرتقال هي حقيقة أنه غني بفيتامين ج، وهذا لا يساعد فقط في جعل البشرة أكثر إشراقاً ولكن أيضاً يمنحها توهجاً شاباً.

2- يزيل الرؤوس السوداء

مسحوق قشر البرتقال هو عامل تقشير فعال يساعد في إزالة الرؤوس السوداء وفتح المسام، إذا كنت تعانين من ندبات حب الشباب، أو البقع الداكنة، أو حتى التصبغ، فإن مسحوق قشر البرتقال يضيئها لأنه المحتوى الغني بحمض الستريك يعالج المشكلة.

3- يجدد الجلد

يحتوي مسحوق قشر البرتقال على ما يكفي من الكالسيوم الذي يجدد البشرة، من المعروف أن مسحوق قشر البرتقال ينظم حماية البشرة من الدهون، وبالتالي التخلص من الدهون الزائدة في الجلد.

4- يعكس أضرار أشعة الشمس

من الفوائد العديدة لمسحوق قشر البرتقال حقيقة أنه يحميك من أضرار أشعة الشمس بخصائصه المضادة للالتهابات.

5- يعكس الشيخوخة

تعمل مسحوق قشر البرتقال على جعل البشرة أكثر تماسكاً ومرونة، كما أنه يحسن إنتاج الكولاجين، وبالتالي يعكس آثار الشيخوخة.