التغييرات في لون اللسان تؤدي إلى مشكلة صحية أساسية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:09 مساءً - يمكن أن تشير التغييرات في لون اللسان إلى مشكلة صحية أساسية، مثل العدوى، يمكن أن تؤثر الحالات الطبية أيضاً على شكل اللسان وملمسه.

ما هو اللون والملمس الصحي؟

عادة يكون لسان الشخص لون وردي بطبقة بيضاء رقيقة، قد يكون ظل اللون الوردي فاتحاً أو غامقاً، اللسان السليم يحتوي على العديد من الحليمات في الأعلى والجوانب، الحليمات عبارة عن نتوءات صغيرة سمين تعطي الجزء العلوي من اللسان ملمساً خشناً.

ألوان وقوام مختلفة:

يمكن للقضايا الصحية الكامنة أن تحول اللسان بألوان مختلفة، يتم توضيح بعض هذه المشكلات من تلقاء نفسها، بينما يتطلب البعض الآخر العلاج.

فيما يلي نصف ألوان اللسان المتعددة والحالات الطبية التي من المحتمل أن تؤدي إلى حدوثها.

صورة حول نصف ألوان اللسان المتعددة والحالات الطبية التي من المحتمل أن تؤدي إلى حدوثها.

1- أسود :

يمكن أن يتسبب تراكم الكيراتين في تحول لون اللسان إلى اللون الأسود، الكيراتين هو بروتين في الجلد والشعر والأظافر.

وفقاً لمركز معلومات الأمراض الوراثية والنادرة، يمكن أن يتسبب تراكم الكيراتين في جعل اللسان أسود وشعراً، يمكن أن ينتج التراكم عن:

– نظافة الفم السيئة :

– الأدوية، مثل بعض المضادات الحيوية

– تعاطي التبغ

– العلاج الإشعاعي

– يمكن أن يؤدي شرب السوائل الداكنة مثل القهوة أو الشاي الأسود إلى اسوداد اللسان.

– في حالات نادرة، ينتج اللسان الأسود عن حالة صحية أكثر خطورة، مثل مرض السكري أو فيروس نقص المناعة البشرية.

2- أبيض :

إذا شحب اللسان وظهرت عليه بقع بيضاء، فقد ينتج هذا عن عدوى فطرية، مثل مرض القلاع الفموي.

يمكن أن يكون مرض القلاع الفموي مؤلماً ويسبب ظهور بقع سميكة أو بيضاء أو حمراء على اللسان، قد يواجه الشخص صعوبة في البلع أو الأكل.

سبب آخر محتمل هو الطلاوة البيضاء، تسبب هذه الحالة ظهور بقع بيضاء أو لويحات على اللسان، وغالباً ما تنتج عن التدخين.

أيضاً، قد يظهر اللسان أبيض اللون بسبب الحزاز المسطح، وهو نوع من الطفح الجلدي.

3- نفسجي :

قد يتحول لون اللسان إلى اللون الأرجواني نتيجة لضعف الدورة الدموية أو حالة القلب.

وفقاً لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، يمكن أن يكون اللسان الأرجواني أيضاً علامة على مرض كاواساكي، هذه حالة نادرة ولكنها خطيرة تسبب التهاب الأوعية الدموية.

4- أحمر :

يمكن أن يتحول اللسان أيضاً إلى اللون الأحمر والوعرة، مما قد يشير إلى نقص فيتامين ب أو الحمى القرمزية، بالتناوب، يمكن أن تحدث هذه التغييرات كجزء من رد فعل تحسسي تجاه دواء أو طعام.

يمكن أن يشير اللسان الأحمر الوعر أيضاً إلى التهاب اللسان، في حالات نادرة، تكون هذه علامة أخرى على الإصابة بمرض كاواساكي.

قد يشير الطبيب إلى لسان أحمر منتفخ وعرة مثل لسان الفراولة.

5- رمادي :

وفقاً للمنظمة الوطنية للاضطرابات النادرة، يمكن أن تتسبب حالة تسمى اللسان الجغرافي في تكوين بقع بيضاء رمادية على اللسان، ثم تتطور الخطوط البيضاء بين هذه البقع، مما يعطي اللسان مظهر الخريطة.

قد تتسبب الإكزيما أيضاً في تغيير هذا اللون، وجدت دراسة أجريت عام 2017 على 200 شخص مصاب بالأكزيما أن لسان 43.5٪ من المشاركين رمادي أو شاحب.

6- الأصفر :

ينتج اصفرار اللسان عادة عن نمو البكتيريا، يمكن أن يؤدي سوء نظافة الفم وجفاف الفم إلى فرط نمو البكتيريا على اللسان.

أيضاً قد يتحول اللسان إلى اللون الأصفر قبل أن يصبح أسوداً وشعراً، يحدث هذا عندما تنمو الحليمات بشكل أكبر، محاصرة البكتيريا على سطح اللسان.

في حالات نادرة تؤدي الحالات الصحية الأكثر خطورة إلى تحول لون اللسان إلى اللون الأصفر، أدراسة 2019 مصدر موثوقيشير إلى أن اللسان الأصفر يمكن أن يكون علامة على مرض السكري، سبب آخر محتمل هو اليرقان.

7- البرتقالي

عندما يتحول لون اللسان إلى اللون البرتقالي، فقد تكون نفس العوامل التي تؤدي إلى الاصفرار مسؤولة، مثل سوء نظافة الفم أو جفاف الفم.

يمكن أيضاً لبعض المضادات الحيوية والأطعمة أن تحول لون اللسان إلى اللون البرتقالي، مثل تلك التي تحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين، هذا هو المركب الذي يعطي الجزر لونه.

8- أخضر

قد يتحول لون اللسان إلى اللون الأخضر بسبب تراكم البكتيريا، وقد تكون الأسباب هي نفس أسباب اللسان الأصفر أو الأبيض، وفي بعض الحالات، يتطور طلاء فروي أو مشعر.

9- أزرق

يمكن أن تشير مسحة اللسان الزرقاء إلى نقص الأكسجين في الدم:

– نقص الأكسجين من الرئتين

– اضطرابات الدم

– مرض الأوعية الدموية

– مرض كلوي

– يعتبر انخفاض مستوى الأكسجين في الدم أمراً خطيراً ويتطلب رعاية طبية فورية.

– الأكزيما هي سبب محتمل آخر لسان أزرق.

– نصائح لصحة الفم :

توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية بالنصائح التالية للحفاظ على صحة الفم:

– تفريش الأسنان مرتين في اليوم على الأقل بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد

– اتباع نظام غذائي صحي منخفض السكر

– التنظيف بين الأسنان كل يوم

– زيارة طبيب الأسنان بانتظام لإجراء الفحوصات

– تجنب ثقب اللسان أو الشفاه

– تجنب منتجات التبغ

ما هي العلاقة بين ألوان البقع على اللسان والأمراض :

قال الطبيب فالنتين شيشكين، إن هناك حالات من البقع الملونة يمكن أن يشير كل لون إلى وجود مرض ما.

وفقا للطبيب: “يمكن أن يكون اللون الأبيض على اللسان إلى وجود التهابات في الجهاز الهضمي، أو في أمراض الجهاز التنفسي والرئتين ونظام الغدد الصماء، على سبيل المثال، قد يشير لمرض السكري”.

وأضاف: “قد يشير اللون الرمادي أو الداكن إلى وجود التهاب في المعدة أو الأمعاء، واللون الأصفر أو البني لوجود أمراض تتعلق بالكبد أو مرض السكري”.