للوقاية من تكرار الإصابة بجلطات القلب.. إليك 6 نصائح يجب اتباعها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

عندما يصاب الشخص بالنوبة القلبية فيكون معرض لتكرار ذلك مرة أخرى، ومن أسباب زيادة فرص تكرار الإصابة بالجلطات القلبية ممارسة بعض العادات الخاطئة، خاصة ما يتعلق بنمط الحياة والنظام الغذائي المتبع.

وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية إنه من الممكن تكرار جلطات القلب بعد الشفاء، ويمكن الوقاية من ذلك باتباع عدد من النصائح.

تحت عنوان “نصائح للحماية من تكرار جلطات القلب بعد الشفاء”، قدمت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” هذه الإرشادات:

– إعادة النظر في أسلوب الحياة واتباع سلوكيات صحية.

– التوقف عن التدخين.

– تقليل الوزن والسيطرة عليه.

– ممارسة الرياضة وتحديدا المشي.

– تناول أغذية صحية.

– الالتزام بالأدوية والمتابعات الدورية مع الطبيب.

جلطات القلب المتكررة

تزيد الإصابة بنوبة قلبية من خطر المعاناة من أخرى، خاصة خلال الفترة من 3 – 5 سنوات بعد النوبة القلبية الأولى، حيث تختلف كل جلطة عن الأخرى.

ومن أبرز أسباب تكرار جلطة القلب ما يلي..

– التدخين.

– السمنة.

– مرض السكري.

– ارتفاع ضغط الدم.

– ارتفاع نسبة الدهون.

– عدم ممارسة الرياضة.

– الإفراط في شرب الكحوليات.

أعراض جلطة القلب المتكررة

تختلف أعراض النوبة القلبية بشكل عام من شخص لآخر، لكن أبرز علاماتها ما يلي:

– ألم في الصدر يحدث فجأة ولا يزول.

– ألم ينتشر إلى الذراعين أو الرقبة أو الظهر أو المعدة.

– الغثيان.

– التعرق.

– الإرهاق.

– ضيق التنفس.