احذر.. تناول منتجات الألبان يومياً تعرضك لخطر الإصابة بـ3 سرطانات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

يعد الحليب ومنتجات الألبان كالجبن والزبادي مصدرًا أساسيًا للعديد من العناصر الغذائية اللازمة للجسم، كالبروتين والكالسيوم.

كشفت دراسة صينية جديدة أن استهلاك منتجات الألبان كل يوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بـ3 أنواع مختلفة من السرطانات الشديدة العدوانية.

وذكر موقع “greenme” الإيطالي، أن منتجات الألبان على وجه التحديد وبالتالي الحليب والزبادي والجبن، تعتبر السبب الرئيسي لخطر الإصابة بـ3 سرطانات وهي سرطان الغدد الليمفاوية والكبد والثدي.

وأجري البحث في الصين بواسطة موقع China Kadoorie Biobank (CKB) للتحقيق في الأسباب الجينية والبيئية الرئيسية للأمراض المزمنة الشائعة بين سكان الصين، حيث قام الباحثون بتحليل ما يصل إلى 500 ألف شخص من 10 مناطق متنوعة (5 حضرية و5 ريفية) في الصين، 70% منهم لم يتناولوا منتجات الألبان مطلقاً، بينما تناول خُمس المشاركين هذه الأطعمة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

ووفقاً لبيانات الدراسة، ارتبط استهلاك منتجات الألبان بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الكبد وسرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الثدي.

وخلال البحث، أصيب 30 ألف شخص في الدراسة بالسرطان، كما لاحظ الباحثون أنه مقابل كل 50 جراماً من منتجات الألبان المستهلكة يومياً، تزداد مخاطر الإصابة بالمرض بنسبة 12% للرجال و17% للنساء.

وقالت الدكتورة ماريا كاكورة، إخصائية الأوبئة التغذوية في Oxford Population Health (مديرية شؤون الصحة العامة في أكسفورد بإنجلترا) والمؤلفة الأولى للدراسة: “كانت هذه أول دراسة كبيرة تبحث في العلاقة بين منتجات الألبان وخطر الإصابة بالسرطان لدى الصينيين، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقق من صحة هذه النتائج، وتحديد ما إذا كانت هذه الارتباطات سببية، والتحقيق في الآليات الكامنة المحتملة”.

وعلى الرغم من أن العديد من الدراسات حللت على مر السنين العلاقة بين استهلاك منتجات الألبان والسرطان، فإنه يجب التأكيد على أن معظم الأدلة المتاحة تستند إلى دراسات قائمة على الملاحظة، والتي تقدم أدلة موحية ولكنها غير قاطعة أو نهائية.

ومع ذلك، فمن الأفضل استهلاك منتجات الألبان باعتدال والاهتمام ببناء النظام الغذائي على مجموعة متنوعة من الأطعمة الطازجة والمصنوعة من الحبوب الكاملة.