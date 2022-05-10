شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد الزبيب لتحسين صحة الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزبيب من أفضل الفواكه المجففة المغذية في العالم، وهو مليء بالفيتامينات والمعادن والألياف، التي يمكن أن تفيد صحتنا بطرق مختلفة، وتناول الزبيب كل يوم يمكن أن يحسن صحتك ويحسن صحة الدماغ والصحة النفسية، بحسب موقع "Health". هل الزبيب مفيد للدماغ والصحة النفسية؟ الزبيب يساعد على تقوية المناعة، ويحسن فقدان الوزن الطبيعي، ويمنع ترقق الشعر، ويعالج الأرق، ويقلل من مشاكل المعدة، كما أنه يفيد صحتك العقلية بشكل غير مباشر، حيث يساعد تحسين الرفاهية الجسدية في الحفاظ على مستويات المواد الكيميائية التي تنظم الحالة المزاجية في الدماغ.

يتم إطلاق النواقل العصبية في القناة الهضمية مثل السيروتونين والدوبامين والتي تنقل الإشارات إلى الدماغ يؤثر على مزاجك من خلال الحفاظ على صحة أمعائك بأطعمة مثل الزبيب وأيضًا الأطعمة الأخرى مثل البروبيوتيك ، يمكنك تحسين حالتك المزاجية وصحتك العقلية أيضًا.