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شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد الزبيب لتحسين صحة الدماغ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الزبيب من أفضل الفواكه المجففة المغذية في العالم، وهو مليء بالفيتامينات والمعادن والألياف، التي يمكن أن تفيد صحتنا بطرق مختلفة، وتناول الزبيب كل يوم يمكن أن يحسن صحتك ويحسن صحة الدماغ والصحة النفسية، بحسب موقع "Health". هل الزبيب مفيد للدماغ والصحة النفسية؟ الزبيب يساعد على تقوية المناعة، ويحسن فقدان الوزن الطبيعي، ويمنع ترقق الشعر، ويعالج الأرق، ويقلل من مشاكل المعدة، كما أنه يفيد صحتك العقلية بشكل غير مباشر، حيث يساعد تحسين الرفاهية الجسدية في الحفاظ على مستويات المواد الكيميائية التي تنظم الحالة المزاجية في الدماغ.
يتم إطلاق النواقل العصبية في القناة الهضمية مثل السيروتونين والدوبامين والتي تنقل الإشارات إلى الدماغ يؤثر على مزاجك من خلال الحفاظ على صحة أمعائك بأطعمة مثل الزبيب وأيضًا الأطعمة الأخرى مثل البروبيوتيك ، يمكنك تحسين حالتك المزاجية وصحتك العقلية أيضًا.
فيما يلي بعض الفوائد الصحية الأخرى للزبيب: 1. يمنع الحموضة ومشاكل المعدة الأخرىإذا كنت تعاني من مشاكل الحموضة، فإن الزبيب يعد وسيلة رائعة لتنظيم الأحماض في معدتك، له خصائص مضادة للالتهابات تعمل على تحسين وظائف الأمعاء وتنظيم البكتيريا في الأمعاء لذا ، فإن الزبيب مفيد لصحة أمعائك. 2. إزالة السموم من الجسميساعد شرب الزبيب على تنظيف الدم عن طريق طرد السموم إن تناوله لمدة أسبوع على الأقل لن يقلل من الإصابة بأمراض القلب فحسب، بل سينظف الكبد أيضًا ويزيد من قدرته على العمل. 3. يحسن المناعةنظرًا لأن الزبيب يحتوي على مضادات الأكسدة، فهو يساعد في تقوية جهاز المناعة ويمنع العديد من الأمراض، كما يساعد في تحسين صحة الأمعاء ويعزز المناعة. 4. يعزز فقدان الوزن الطبيعييساعد الزبيب على منع السعرات الحرارية الزائدة وتعزيز الأكل المتوازن يحتوي على سكريات طبيعية مثل الفركتوز والجلوكوز التي توفر طاقة كافية لذلك، يمكن للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن اختيار شرب ماء الزبيب في الصباح. 5. يقلل من تساقط الشعر وترققهيساعد ماء الزبيب على تحسين الدورة الدموية فى فروة الرأس، وزيادة تحفيز بصيلات الشعر التي تمنع تساقط الشعر. 6. يساعد على تحسين الأرق
للمساعدة في التغلب على اضطرابات النوم ، يمكن للناس تناول الزبيب لاحتوائه على مادة الميلاتونين التي تساعد على النوم بسرعة.