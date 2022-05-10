شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وجبات خفيفة مليئة بالطاقة.. لا تسبب زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعور بالخمول بعد تناول الوجبة أمر طبيعي جدًا، خاصة بعد تناول وجبة دسمة، يعتبر الطعام وقودًا لأجسامنا، ولكنه قد يتسبب أيضًا في الإرهاق وزيادة الوزن اعتمادًا على عاداتنا الغذائية وأنماطنا ونوع الطعام الذي نتناوله، يؤثر الطعام إيجابًا وسلبًا على أداء أجسامنا، ولكن يمكن عكس ذلك إذا اخترنا وجبات خفيفة صحية لفقدان الوزن وزيادة الطاقة بشكل فوري، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

تعتبر الوجبات الخفيفة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتين مثل المكسرات والفواكه مفيدة للقدرة على التحمل وستزيد من مستويات الطاقة لديك طوال اليوم.

3 وجبات خفيفة صحية لفقدان الوزن: 1. البذور:

تعد بذور الشيا مصدرًا ممتازًا للألياف والكالسيوم والحديد وأوميجا 3 وأوميجا 6، تعتبر بذور الكتان مصدرًا رائعًا للبروتينات، وتمتلئ بذور الريحان بأوميجا 3 وأوميجا 6، يمكن أن يؤدي غرس هذه البذور في نظامك الغذائي إلى تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك بشكل كبير ويبقيك ممتلئًا، ويمنعك من الوصول إلى علبة من رقائق البطاطس أو البسكويت.

2. المكسرات:

إذا بدأت في الشعور بالجوع، فبدلاً من البحث عن علبة من الأطعمة المصنعة، جرب تناول المكسرات، يمكن أن تساعد المكسرات في التغلب على الجوع وتساعد بشكل كبير في تحسين مزاجك، اللوز والجوز مليء بالبروتينات والمغنيسيوم التي تساعد على تعزيز مستويات الطاقة لديك، بالإضافة إلى ذلك، فإن إدخال الفاكهة في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يساعد أيضًا في التغلب على التعب وتقديم وجبات خفيفة مثالية لفقدان الوزن.

3. الماء:

ينفد مستوى الماء لدينا ونشعر برغبة مفاجئة في تناول بعض الوجبات الخفيفة هذا يؤدي إلى زيادة الوزن، قد يساعد شرب الكثير من الماء على شكل ماء ديتوكس بالإضافة إلى ذلك ، يعد احتساء العصائر الطازجة أمرًا ضروريًا لجسمنا للعمل على النحو الأمثل وتوفير الترطيب أيضًا.