شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يتوصلون لـ اختبار دم يكشف الإصابة بالسرطان خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف العلماء اختبار دم جديد يساعد في الكشف عن مرض السرطان، ومن شأنه أن يحدث ثورة في طريقة فحص المرضى في غضون 48 ساعة.ونشرت جريدة " thetimes."، تقريرا يفيد أن الاختبار الجديد ساعد في اكتشف 96% من أورام المخ، وهذا النوع الذي يعد من أشرس أنواع السرطان، وتم تطوير الاختبار ليشمل ثمانية أنواع من الأورام، وقال استشاري جراحة الأعصاب في جامعة إدنبرة في أسكوتلندا بول برينان، إن هذا التطور الطبي والبحثي يساعد في اكتشاف الإصابة بمرض السرطان بشكل سريع، وخاصة سرطان المخ.

وأكد استشاري الأعصاب أنه من الصعب على الأطباء المتخصصين اكتشاف أورام المخ، فاحتمال الإصابة بشخص بالصداع فجأة بسبب الإصابة بالسرطان يكون واحدا من كل 1000، كما أن كل 100 مريض يُنصحون بالفحوص من أجل الاشتباه في وجود ورم بالمخ، وبعد الكشف نكتشف أن 98 منهم لا يكون لديهم أي شيء مطلقاً.

وأشارت الجريدة، أن الباحثين أقروا أنهم لمعرفة نجاح اختبار الدم في التقاط أورام المخ، تم استخدام اختبار الدم على أكثر من 980 مريضاً، تم إرسالهم لإجراء فحص للدماغ في أسكتلندا، ووجد أن 45 من أصل 47 مريضاً يعانون من أورام المخ.وتم تطوير الاختبار في جامعة ستراثكلايد، وقال ماثيو بيكر، كبير مسئولي التكنولوجيا، إن المرضى الذين لم يتم اختيارهم من خلال الاختبار كمرضى محتملين للسرطان سيظلون خاضعين للمراقبة من قِبل طبيبهم العام.