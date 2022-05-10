شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد مشروب الكركم بالحليب .. أبرزها تسكين الألم وتقوية المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكركم من الأعشاب المفيدة للجسم، لأنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة والمهمة للجسم، ولذا فتناولك له بشكل يومي يحميك من التعرض للإصابة بأي مشاكل صحية، ويمدك أيضا بالعديد من الفوائد، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "WEBMED"، ومنها:

-تقوية الجهاز المناعي:

يحتوي مشروب الكركم بالحليب على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي من دورها تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالفيروسيات والفطريات والبكتيريا الضارة.

- مضاد للالتهابات:

هذا المشروب يعد سحري في تقليل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب، والسبب أنه يحتوي علي خصائص مضادة للالتهابات.

-تسكين الألم:

نظرا لاحتوائه علي مضادات الالتهابات فهذا يجعله من المشروبات الجيدة في تسيكن الألم بالجسم، وأيضا تقليل فرص الإصابة بالتورم بالجسم.

-تنشيط خلايا الجسم:

نظرا لاحتواء مشروب الكركم بالحليب علي خصائص غذائية رائعة كمضادات الأكسدة، ومركبات طبيعية فهذا يجعله من المشروبات الجيدة في تنشيط خلايا المخ، وزيادة التركيز، والحماية من الإصابة بالزهايمر والخرف.

-الحد من الإصابة بأمراض القلب:

يعمل مشروب الكركم بالحليب علي الحماية من الإصابة بأمراض القلب، والسبب أنه له القدرة على تنظيم نسبة الكولسترول الضار في الدم، والحفاظ علي صحة الأوعية الدموية، والشرايين.

-ينظم نسبة السكر بالدم:

ثبت أن تناول مشروب الكركم بالحليب له قدرة خرقة في الحد من ارتفاع نسبة السكر بالدم، ولذا فهو مشروب رائع لمرضي السكر.

-يحافظ علي صحة الجهاز الهضمي:

لأنه يحتوي على مضادات الالتهابات فهذا يجعله من المشروبات الجيدة في تحسين عملية الهضم، وتقليل فرص الإصابة بالتهاب القولون والأمعاء.

-تقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام:

الحليب بالكركم يحتوي على نسبة عالية من فيتامين د، والكالسيوم، ولذا فتناولك له يساهم بشكل كبير في تقوية العظام، والحد من الإصابة بهشاشة العظام.