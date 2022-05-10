شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب المفاصل الروماتويدي ليس حكرًا على كبار السن .. يصيب الشباب أيضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما نفكر في المفاصل المتقرحة والمتورمة والصلبة لالتهاب المفاصل الروماتويدي ، فإننا غالبًا ما نربط بين كبار السن، لان كبار السن هم أكثرعرضة للإصابة بهذه الحالة، فإن هذا لا يعني أن البالغين الأصغر سنًا لا يمكن أن يصابوا بها.

وحسب ما ذكره موقع health clevelandclinic ما بين 1 و 3٪ من البالغين تم تشخيصهم بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وجدت إحدى الدراسات أن حوالي 8 من كل 100000 شاب تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا تم تشخيصهم بالتهاب المفاصل الروماتويدي، لذا في حين أنه نادر الحدوث ، إلا أنه لا يزال ممكنًا ويمكن أن يجلب معه الكثير من التحديات.

لكن هذا لا يعني أن الشباب يجب أن يعانوا طوال حياتهم من الألم، ولفهم التهاب المفاصل الروماتويدي بشكل أفضل وكيف يمكن للشباب الذين تم تشخيص إصابتهم به أن يعيشوا حياة طبيعية نشطة .

لا يوجد شيء مختلف حقًا حول التهاب المفاصل الروماتويدي لدى الشباب مقارنة بنظرائهم الأكبر سنًا، و إنها نفس الحالة إلى حد كبير مع نفس الأعراض ومصدرها هو نفسه أيضًا، فهناك استعدادًا وراثيًا يتطلب واحدًا أو اثنين من المحفزات البيئية للبدء حقًا، و يعد التدخين عامل خطر للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي بينما قد يكون التدخين السلبي أيضًا أحد عوامل الخطر.

يمكن أيضًا أن يكون لبكتيريا مختلفة وغير قابلة للتحديد في المنطقة الإحيائية للأمعاء بعض التأثير ، مما يعني أن اتباع نظام غذائي أكثر صحة يمكن أن يجعل بعض الناس أقل عرضة لهذه الحالة.

من المهم أن نفهم أنه لا يوجد فرق كبير بين أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي لدى كبار السن وأولئك عند البالغين الأصغر سنًا على الرغم من ذلك ، قد يعاني كبار السن من أمراض مصاحبة أخرى قد تؤدي إلى تفاقم الأمور".

كبار السن أيضًا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل المفاصل الموجودة مسبقًا حتى قبل ظهور التهاب المفاصل الروماتويدي وهم أكثر عرضة للإصابة بالاهتراء الناتج عن هشاشة العظام ، لذلك قد يستمر الألم على الرغم من أي علاج لالتهاب المفاصل الروماتويدي يتلقونه.

عادةً ما يكون التهاب المفاصل الروماتويدي حالة من أمراض المناعة الذاتية التي تتقدم ببطء، والتي تؤثر على مفاصل جسمك وعادة ما تؤثر على المفاصل الأصغر ، مثل المفاصل والمفاصل الأخرى في يدك ثم أصابع قدميك".

ويضيف: "الأساس الكامل لالتهاب المفاصل الروماتويدي هو أن جسمك يتسبب في حدوث التهاب في المفاصل والالتهاب يتراكم عندما يكون الجسم في حالة راحة."

غالبًا ما تكون الأعراض أسوأ في أول شيء في الصباح أو في وقت لاحق من الليل، ستستيقظ مع تيبس أو حتى تورم في تلك المفاصل وهذا يتحسن قليلاً مع مرور اليوم وترخي تلك المفاصل قليلاً، ومع ذلك يمكن أن يكون هذا الألم والالتهاب منهكينًا ، حتى بالنسبة للشباب ، دون رعاية وعلاج مناسبين ولحسن الحظ ، هناك طرق للتخفيف من التيبس والألم.

علاج التهاب المفاصل الروماتويدي عند الشباب

كما هو الحال مع الأعراض ، لا يوجد فرق كبير بين علاج التهاب المفاصل الروماتويدي لدى الشباب وكبار السن على الرغم من ذلك ، فأن الأمراض المصاحبة للمرضى الأكبر سنًا قد تحد أحيانًا من بعض أنظمة العلاج، كلما كنت أصغر سنًا وأكثر صحة ، زادت خيارات العلاج المتاحة لك على الأرجح.

المبادئ الأساسية للتحكم في التهاب المفاصل الروماتويدي هي استعادة الوظائف ، وإدارة الأعراض والتحكم في الجوانب طويلة المدى للالتهاب ، ويمكن أن يؤدي هذا الالتهاب إلى إصابة المفصل إذا لم يتم السيطرة عليه لسنوات.

بالنسبة لمعظم الشباب ، يشمل العلاج مزيجًا من الأدوية ومراقبة الأعراض ، والتحقق كل شهر إلى ثلاثة أشهر للتأكد من وجود تأثير إيجابي على تصلب المفاصل والألم، إذا لم يكن الأمر كذلك ، فسيتم استكشاف تجربة الأدوية المختلفة حتى يتم العثور على التركيبة الصحيحة.