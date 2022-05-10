الوزن المثالي.. ما تأثير التقدم بالعمر على مؤشر كتلة الجسم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 10 - مايو - 2022 1:56 مساءً

يؤكد المختصون في مجال التغذية بأنه لا يوجد وزن مثالي مُحدد يتناسب مع كل الأعمار والأعراق، لذلك يفضلون تحديد نطاق من الأوزان الصحية المُستهدَفة.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن أبرز الطرق العلمية لمعرفة الوزن المثالي حسب العمر، هي كالتالي:

1. مؤشر كتلة الجسم

يعد مؤشر كتلة الجسم وسيلة سهلة لحساب الوزن المثالي حسب العمر، حيث يعتمد في ذلك على عامل الطول أيضًا.

وهناك عدة مؤشرات لكتلة الجسم، وهي كما الآتي:

في حال كانت أقل من 18.5 فذلك يدل على انخفاض الوزن عن الوزن المثالي.

إذا كانت ما بين 18.5 إلى 24.9 فذلك يدل على الوزن المثالي.

إذا تجاوزت 25 ولكن لم تصل إلى 30 فذلك يدل على زيادة في الوزن، ولكن تعد النسبة ما بين 25 إلى 27 مثالية لمن هم أكبر من 65 عامًا.

إذا تجاوزت النسبة عن 30 فذلك يدل على السمنة.

ربما تعد هذا الوسيلة سهلة نوعًا ما، لكن لا تعبر دائمًا عن الوزن المثالي خصوصًا الوزن المثالي حسب العمر، حيث أن توزيع الدهون والعضلات يختلف مع التقدم بالعمر.

2. نسبة الخصر إلى الأرداف

كما تم ذكره فإن الوزن المثالي حسب العمر يتأثر بعدة عوامل منها توزيع الدهون والعضلات.

ويزيد توزيع الدهون مع التقدم في العمر بمنطقة البطن أو الخصر، لذا تفيد نسبة الخصر إلى الأرداف بمعرفة الوزن المثالي، كما تشير إلى نسبة توزيع الدهون.

وفيما يأتي دلالات نسبة الخصر إلى الأرداف:

يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب إذا كانت نسبة الخصر إلى الأرداف أكثر من 1 عند الرجال، وأكثر من 0.9 عند النساء.

يُعد الوزن مثالي ويكون الشخص أقل عرضة للخطر بسبب تراكم الدهون إذا كانت النسبة أقل من 0.9 عند الرجال، وأقل من 0.8 عند النساء.

3. نسبة محيط الخصر إلى الطول

يعد قياس نسبة محيط الخصر إلى الطول أفضل من قياس كتلة الجسم خصوصًا لدلالتها على نسبة توزيع الدهون بشكل أكبر، وذلك أفضل لحساب الوزن المثالي حسب العمر، حيث أنه تزداد نسبة الدهون مع التقدم في العمر.

ويجب أن يقل قياس محيط الخصر عن نصف الطول لاعتبار الوزن ونسبة الدهون مثاليين.

وتعد كل طريقة على حدى جيدة، ولكن لحساب الوزن المثالي حسب العمر لا مانع في استخدام جميع الوسائل السابقة.

تطرأ العديد من التغيرات مع التقدم في العمر، نذكر فيما يأتي بعضها:

وهن في العضلات.

استبدال العضلات بالدهون.

تغير موقع الدهون.

قلة جودة العضلات.

زيادة محيط الخصر.

زيادة الدهون في البطن.