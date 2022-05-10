فطريات القدم.. إليكم أفضل طرق العلاج المنزلية للتغلب عليها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:09 مساءً - يعاني الكثير من الأشخاص من فطريات القدم، أو ما يعرف أيضاً باسم فطريات الجلد أو سعفة القدم، حيث يظهر احمرار في الجلد على باطن القدم (مع حواف صافية في بعض الأحيان)، لإضافة إلى طفح جلدي أبيض بين أصابع القدم قد يؤدي إلى شرو.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن الإصابة بفطريات القدم نتيجة انتقال أحد أنواع الفطريات إلى القدم عن طريق التواصل المباشر مع الشخص المصاب أو من خلال لمس سطح ملوث بهذه الفطريات.

الفطريات تنمو وتتكاثر في البيئة الرطبة والدافئة، لذلك يُلاحظ وجودها في الآتي:

أحواض الاستحمام.

حول برك السباحة.

غرف تبديل الملابس العامة.

لذا يُنصح باختيار الأماكن النظيفة والتي تُعقم باستمرار منعًا من التقاط العدوى.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفطريات القدم

جميع الأشخاص عرضة للإصابة بفطريات القدم، لكن يوجد بعض العوامل التي ترفع من خطر الإصابة بها، مثل:

التنقل في الأماكن العامة دون ارتداء حذاء، ومن هذه الأماكن:

غرف تبديل الملابس.

المناطق المحيطة ببرك السباحة.

مشاركة الجوارب والأحذية والمناشف مع شخص مصاب.

ارتداء أحذية ضيقة ومغلقة لساعات طويلة.

ترك القدمين رطبة لفترة طويلة من الوقت.

المعاناة من تعرق القدمين.

الإصابة بمشكلة جلدية بسيطة في القدمين.

أعراض الإصابة بفطريات القدم

يوجد العديد من الأعراض المترافقة مع الإصابة بفطريات القدم، والتي تمثلت في الآتي:

الإصابة بحكة بين أصابع القدمين أو باطن القدمين.

التعرض لتقرحات في القدم تسبب الحكة.

ظهور تشققات في منطقة القدم وبالأخص بين الأصابع والباطن.

جفاف الجلد في باطن القدم وعلى الأطراف.

زيادة سمك وتغيير لون أظافر القدمين.

خروج أظافر القدمين من أماكنها الطبيعية.

مضاعفات الإصابة بفطريات القدم

في بعض الحالات من الممكن أن تسبب الإصابة بفطريات القدم بعض المضاعفات المختلفة، ومن أبرز هذه المضاعفات:

الإصابة بردة فعل تحسسية تجاه الفطريات، مما يسبب ظهور التقرحات الجلدية.

الإصابة بفطريات القدم مجددًا بعد العلاج.

التعرض لتورم القدم وألمها.

انتشار العدوى إلى الجهاز اللمفاوي في بعض الحالات النادرة.

علاج الإصابة بفطريات القدم

يوجد علاجات مختلفة من الممكن اتباعها عند الإصابة بفطريات القدم، وهي على النحو الآتي:

علاج فطريات القدم بالأدوية

من الممكن الاستعانة بالأدوية التي تباع دون وصفة طبية، مثل: ميكونازول (Miconazole)، وهو مضاد للفطريات، كما قد يصف الطبيب بعض الأدوية العلاجية التي تؤخذ عن طريق الفم.

علاج فطريات القدم منزليًا

من الممكن استخدام بعض العلاجات المنزلية للقضاء على فطريات القدم، والتي تشمل الآتي:

1. الثوم

يتميز الثوم برائحته القوية، لكن قد يكون علاجًا مثاليًا لفطريات القدم، ويستخدم الثوم بالخطوات الآتية لتحقيق الغاية منه في علاج فطريات القدم:

تُسحق 4 – 5 فصوص من الثوم.

يُطبق المسحوق على المناطق المصابة.

تُغسل المنطقة المُصابة بالماء الدافئ.

تُكرر الخطوات مرتين يوميًا للحصول على النتائج المرجوة.

2. الملح

الملح يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، بالتالي يوفر علاجًا جيدًا لفطريات القدم، ولاستخدام الملح لهذه الفائدة تُتبع الخطوات الآتية:

يُمزج كوب من الملح في حوض الاستحمام الدافئ.

تُوضع القدم المصابة في المحلول الملحي لمدة 20 دقيقة.

تُجفف المنطقة المُصابة جيدًا بعد الانتهاء من ذلك.

3. الحفاظ على نظافة وجفاف القدمين

ذُكر سابقًا أن الفطريات تفضل النمو في الأماكن الرطبة والدافئة، لذا يجب التأكد من تجفيف القدمين بشكل دائم وتنظيفهما جيدًا لمنع نمو الفطريات عليهما.

من الضروري أيضًا ارتداء أحذية مناسبة، والسماح لقدمين بوصول الهواء لهما.