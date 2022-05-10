بيروت - نادين محمد - الوصفات التي تساعد على تخسيس الوزن كثيرة، لكنها ليست سحرية، فما من وصفة أو مشروب يمكن أن يجدي نفعاً إذا لم يرفق باتباع نظام غذائي وممارسة التمارين الرياضية. إحدى هذه الوصفات بذور الكتان مع الزبادي، تساعد على التنحيف، خاصة المناطق التي تتراكم فيها الشحوم، كالبطن، الأرداف وغيرها. تجدر الإشارة إلى أن الأنظمة الغذائية أو الوصفات الطبيعية لا يمكن أن تفقد الوزن في منطقة من الجسم دون سواها، والحال ينطبق على بذور الكتان مع الزبادي.

لماذا بذور الكتان والزبادي للتنحيف؟



بالرغم من أنها قليلة السعرات الحرارية، لكن بذور الكتان تحتوي على نسبة جيدة من الألياف، البروتينات، الفيتامينات، كفيتامين C، B2 الريبوفلافين Riboflavin، B3 النياسين Niacin، B5 حمض البانتوثين Pantothenic Acid، D، B9 حمض الفوليك Folic Acid والأحماض الدهنية، كأوميغا 3 وأوميغا 6 ومواد مضادة للأكسدة... لذا تعتبر مصدراً غذائياً مهماً للجسم، خاصة للتنحيف، فهي:

• تحتوي على الألياف التي تمنح شعوراً بالامتلاء لفترات طويلة، ما يسمح بالابتعاد عن تناول الأطعمة المضرة بين الوجبات الرئيسية.

• بدوره الزبادي يساعد على خسارة الدهون، من بينها دهون البطن مع الحفاظ على الكتلة العضلية، لاحتوائه على الكالسيوم والبروتين.

• تساهم بذور الكتان على تطهير الأمعاء، وتسريع عملية الهضم بطرق سليمة، كما تقوم بتنظيم مستويات سكر الدم لوجود مركب الليغنان Lignan فيها.

• بذور الكتان مصدر غني بحمض ألفا لينولنيك Alpha-Linolenic Acid الذي يتحول في الجسم إلى أحماض أوميغا 3 التي تساعد في تنحيف الجسم، خاصة البطن.

طريقة تناول بذور الكتان لتنحيف البطن مع الزبادي



• تطحن ملعقة من بذور الكتان، ثم تضاف إلى 250 غراماً من الزبادي.

• يتم تناول المزيج مرة واحدة فقط في اليوم، إما في الصباح على معدة فارغة أو في المساء.

محاذير تناول بذور الكتان مع الزبادي



• من الضروري استشارة الطبيب حول إمكانية تناول بذور الكتان لتنحيف البطن مع الزبادي في حال استخدام بعض الأدوية، مثل أدوية النزيف، السكري أو الغدة الدرقية.

• الامتناع عن تناول بذور الكتان والزبادي خلال فترتي الحمل والرضاعة.

• تجنب تناول بذور الكتان قبل الخضوع لأي عملية جراحية لمدة لا تقل عن أسبوعيين.

• في حال تناول مكملات الكالسيوم، الزنك، المغنيسيوم، النحاس أو الحديد، يفضل عدم تناول بذور الكتان خلال ساعتين قبل أو بعد تناول هذه المكملات، لأن بذور الكتان تؤثر على امتصاص هذه المركبات.

• الإكثار من شرب المياه عند تناول بذور الكتان، تجنباً للإصابة بالإمساك أو الشعور بالمغص نتيجة عدم القدرة على هضم الألياف التي تحتويها.

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