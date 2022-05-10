شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أشياء يمكنك القيام بها للحفاظ على صحة مفاصلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تساعدك المفاصل الصحية على البقاء متحركًا مع تقدمك في العمر، وعلى الرغم من أنك قد لا تكون قادرًا على منع الإصابة تمامًا أو تجنب الحالات الصحية مثل التهاب المفاصل إلا أن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية مفاصلك طوال حياتك.

وحسب ما ذكره موقع forthealthcare هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها وهى:

1:الحفاظ على وزن صحي

تضع زيادة الوزن ضغطًا إضافيًّا على المفاصل التي تحمل الوزن، مثل الركبتين والكاحلين والوركين والظهر، ووفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل، فإن كل رطل من الوزن الزائد تحمله ينتج عنه ضغط إضافي بمقدار أربعة أرطال على المفاصل الحاملة للوزن، ومن خلال الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه، يمكنك الحد من مقدار الضغط الواقع على مفاصلك وتقليل خطر تلف المفاصل.

2:استمر في التحرك

البقاء نشيطًا يمكن أن يساعد في تقليل تصلب مفاصلك، يجب أن تتحرك كثيرًا أثناء النهار وتجنب البقاء في وضع واحد لفترة طويلة، يمكن أن تساعد التمارين منخفضة التأثير - مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات وتمارين القوة والتمدد في الحفاظ على حركة مفاصلك وقد تساعدك أيضًا على التخلص من بعض الأرطال الزائدة، عند القيام بأي نوع من التمارين، يجب أن تتأكد من حماية مفاصلك عن طريق أخذها ببطء في البداية وارتداء معدات الحماية المناسبة، إذا لزم الأمر.

3:ابق قويا

توفر العضلات والعظام القوية الدعم والاستقرار لمفاصلك يمكن أن تساعدك إضافة تمارين القوة إلى روتينك على بناء العضلات التي تحافظ على مفاصلك آمنة ومتحركة، و يجب أن يشمل روتين تدريب القوة تمارين تقوية عضلات البطن والظهر والصدر، يمكن أن تساعد النواة القوية في منع مشاكل التوازن والسقوط والحوادث الأخرى التي قد تسبب إصابة المفاصل. يمكن أن تساعدك تمارين حمل الوزن ، مثل المشي أو الجري ، في الحفاظ على عظام قوية.

4:استخدم الموقف الصحيح

يمكن أن يمنع الموقف السليم الضغط الإضافي على مفاصلك ويقلل من خطر إصابة العضلات المحيطة، وإن الانتباه إلى وضعيتك أثناء أداء الحركات المتكررة والجلوس والوقوف - وتوخي الحذر بشكل خاص إذا كنت تحمل أو ترفع أشياء ثقيلة - يمكن أن يحميك من إصابة مؤلمة أو تلف في المفاصل.

5: لا تنس النظام الغذائي

الأكل الصحي قد يحسن صحة مفاصلك ويساعدك على خسارة الوزن الزائد، يمكن أن يساعدك تناول البروتينات الخالية من الدهون في بناء عضلات قوية، ويمكنك الحفاظ على قوة عظامك عن طريق تناول الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين د، مثل منتجات الألبان والأطعمة المدعمة الأخرى، وتحتوي الأسماك، مثل السلمون والماكريل، على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي يمكن أن تقلل الالتهاب في المفاصل، وقد تساعد الأطعمة الأخرى، مثل الطماطم وزيت الزيتون والخضروات الورقية والتوت والمكسرات في تقليل الالتهاب.

إذا كنت بدأت للتو في ممارسة روتينية، فتأكد من التحدث مع مقدم الرعاية الأولية الخاص بك أولاً لتجاوز أي اعتبارات مهمة.

6:المشي من أجل اللياقة

غالبًا ما يكون المشي أسهل طريقة للبدء أو البقاء في النشاط، وهناك العديد من الفوائد للمشي من أجل اللياقة.