بيروت - نادين محمد - يحدث الإسهال عندما يكون لدى الشخص براز رخو أو مائي يسبب عدم الراحة أو الألم، ويعد السبب في ذلك هو الإصابة بالشلل الرعاش أو بعض الحالات الطبية، أو يمكن أن يحدث بدون سبب محدد، ويكون الإسهال إما حاداً أو مزمناً، اعتماداً على مدة استمرار الأعراض. يستمر الإسهال الحاد لبضعة أيام أو أسابيع فقط.

من ناحية أخرى، يمكن أن يستمر الإسهال المزمن لعدة أسابيع أو شهور، في ما يلي بعض الأسباب الشائعة للإسهال بعد الأكل.

ما الذي يسبب الإسهال بعد الأكل؟

هناك العديد من الأسباب المختلفة لمرض باركنسون أو الإسهال بعد الأكل، اعتماداً على ما إذا كان حاداً أو مزمناً.

1-التسمم الغذائي:

إذا كنت تتساءلين: ما الذي يسبب الإسهال بعد الأكل؟ فقد يصاب 1 من كل 6 أشخاص بالتسمم الغذائي كل عام. ويمكن أن يسبب الطعام أو الماء الملوث الإسهال بسبب تواجد البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو الكائنات الحية الأخرى والتي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض.

2-مرض التهاب الأمعاء ومتلازمة القولون العصبي

يصيب القولون العصبي ما يقرب من 10-15٪ من الأفراد بسبب اضطراب الجهاز الهضمي والتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي .

3-عدم تحمل اللاكتوز

قد يسبب عدم تحمل اللاكتوز الإصابة بالتهاب الأمعاء والإسهال بعد الأكل بجانب التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، المعروف أيضاً باسم "إنفلونزا المعدة" .

فقد يعاني بعض الأشخاص من حساسية من الحليب وعدم القدرة على هضم اللاكتوز وهو السكر الموجود في الحليب، وبمجرد تناوله قد يصابون بالإسهال والتشنج والغازات.

4-المضادات الحيوية

يمكن لبعض المضادات الحيوية أن تسبب اضطراباً في المعدة وإسهالاً حاداً. تميل الأعراض إلى الشفاء بمجرد توقف الشخص عن تناول المضادات الحيوية.

5-الطفيليات

يمكن لبعض الطفيليات أن تسبب الإسهال الحاد، تميل الأعراض إلى الاستمرار؛ حتى يتعرف الطبيب على الطفيل ويتخلص منه.

يستمر الإسهال المزمن لمدة عدة أسابيع مع ما لا يقل عن ثلاث حركات أمعاء رخوة أو مائية كل يوم. تشمل الأسباب المحتملة للإسهال المزمن ما يلي:

6-أمراض المناعة الذاتية

مرض التهاب الأمعاء هو حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي خلايا الأمعاء السليمة، مما يسبب التهاباً وتهيجاً في الأمعاء بجانب الإسهال المستمر والتشنج وفقدان الوزن والتعب.

7-اضطرابات الغدد الصماء

يمكن لبعض الاضطرابات الهرمونية، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية والسكري، أن تسبب الإسهال المزمن، خاصة إذا كان هناك تلف في الأعصاب في الأمعاء.

على الجانب الآخر قد يسبب تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين من القمح أو الشعير، بما في ذلك المكرونة والخبز والصلصات والمرق في الإصابة بالإسهال بعد الأكل.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة، مثل مرض التهاب الأمعاء، أو القولون العصبي، أو مرض الاضطرابات الهضمية، اتباع توصيات أطبائهم بشأن النظام الغذائي؛ للمساعدة في منع تفاقم الأعراض.

يمكن أن يؤدي الإسهال إلى الجفاف إذا لم يعوض الشخص السوائل المفقودة. الأشخاص المصابون بإسهال خفيف إلى متوسط من المهم استخدام السوائل التي تحتوي على السكر والملح؛ للمساعدة في تعويض السوائل المفقودة.

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