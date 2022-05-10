شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن جلطة الأمعاء من أعراض والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل سمعت من قبل عن جلطة الأمعاء؟، إذا لم تكن تعلم عنها فخلال هذا التقرير ستتعرف علي كل ما يخص جلطة الأمعاء، وذلك وفقًا لموقع "mayoclinic".

ما هي جلطة الأمعاء؟

تحدث الإصابة بجلطة الأمعاء نتيجة لقلة تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى الأمعاء، ونتيجة لانسداد الأوعية الدموية الواصلة للأمعاء، ما يتسبب في حدوث تجلط الدم داخل الأمعاء.

ما هي أعراض الإصابة بجلطة الأمعاء؟

يتعرض الشخص المصاب بجلطة الأمعاء للعديد من الأعراض التي يجب توخي الحذر عند الإصابة بها، ومنها:

-ألم شديدة في البطن.

-عدم القدرة علي تناول الطعام بشكل طبيعي.

-التعرض لارتفاع في درجة حرارة الجسم.

-الإصابة بانتفاخ شديد في البطن.

-الإصابة بالإمساك، أو التعرض لصعوبة في عملية الإخراج.

-عملية الإخراج قد يصاحبها الدم.

-في بعض الأحيان يتعرض الشخص المصاب للإصابة بالإسهال.

ما هي أسباب الإصابة بجلطة الأمعاء؟

-الإصابة ببعض الاضطرابات الوراثية المسببة بتخثر الدم، والتي تزيد من فرص التجلط.

-مرضي القولون التقرحي وكرون أكثر عرضة.

-الإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي التي تؤدي للإصابة بتورم الأنسجة المحيطة بالأمعاء.

كيف يتم تشخيص جلطة الأمعاء؟

-فحصوات الدم تساعد في اكتشاف الأمر عن طريق عدد خلايا الدم البيضاء.

-خضوع المصاب للرنين المغناطيسي أو الموجات الفوق الصوتية.

-المنظار يساعد في فحص الأمعاء.

-أشعة مقطعية بالصبغة للكشف عن أماكن الأمعاء التي تعاني من الانسداد.

ما هي طرق علاج جلطة الأمعاء؟

-أخذ علاجات السيولة للحفاظ علي تدفق الدم داخل الأوردة.

-قد يلجاء بعض المصابين للعمليات الجراحية، وتتم عن طريق قسطرة تدخل في أماكن الانسداد ثم حقن الدواء بداخله لإذابة الجلطة.