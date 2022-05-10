شكرا لقرائتكم خبر عن تزيد من قيمتها الغذائية.. 5 أطعمة أفضل لك عند طهيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختار بعض الناس اتباع نظام غذائي نباتي، يفعلون ذلك لأنهم يعتقدون أن تناول الطعام في حالته الطبيعية له العديد من الفوائد الصحية، يقول عشاق النظام الغذائي النباتي النيئ أنه من الأسهل خسارة الوزن الزائد، وأن لديهم طاقة إضافية، ليس كل طعام صديق للنباتيين هو الأفضل لك في حالته، وفى السطور القادمة سنوضح لك خمسة أطعمة نباتية أكثر صحة عند طهيها، وفقا لما نشره موقع "scitechdaily".

الطماطم:

الطماطم النيئة رائعة لصحتك تحتوي على فيتامين ج وفيتامين أ والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور، فإن الطماطم أفضل بالنسبة لك عند طهيها، يزيد طهي الطماطم من خصائصها المضادة للأكسدة، تحتوي الطماطم على مستويات أعلى من مادة كيميائية نباتية تسمى اللايكوبين، يجعل الليكوبين الطماطم حمراء ويحسن صحة قلبك، يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

المشروم:

يحتوي المشروم النيئ على مادة الاغاريتين وهي مادة مسرطنة، كما أنه من المستحيل على جسمك هضم المشروم النيئ، فلن تحصل على أي فوائد غذائية من تناوله.

يحتوي المشروم المطبوخ على العديد من العناصر الغذائية، وتشمل البروتين والكربوهيدرات والكالسيوم والسيلينيوم والزنك والكولين وفيتامين د والألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ج والعديد من فيتامينات ب ، بما في ذلك الفولات.

الفلفل:

يحتوي الفلفل الحلو على الكاروتينات، وهي نوع قوي من مضادات الأكسدة، يكتسب الفلفل الحلو قيمة غذائية عند طهيه، سيؤدي إلى تكسير جدران الخلايا، مما يجعل امتصاص الكاروتينات بالداخل أسهل لجسمك، حاول تجنب الإفراط في طهي الفلفل لفترة طويلة يزيل بعضًا من محتواه من فيتامين سي.

الجزر:

هناك علاقة قوية بين مضادات الأكسدة وطول العمر، يمكن أن تساعد في حماية الجسم من أنواع مختلفة من السرطان.

الجزر مليء بمضادات الأكسدة، غالبًا ما يوصي خبراء التغذية بتناولها عند طهي الجزر، تزداد مستويات مضادات الأكسدة بشكل ملحوظ، يحتوي الجزر على كمية أقل من فيتامين سي بمجرد طهيه، إذا كنت تتناول الجزر للحصول على مضادات أكسدة إضافية، قم بطهيه، إذا كنت ترغب في زيادة مستويات فيتامين سي لديك، فتناولها نيئة.

السبانخ:

يحتوي السبانخ على فيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ك والحديد وحمض الفوليك والبوتاسيوم، نظرًا لكونها غنية جدا بالمغذيات، يطلق خبراء التغذية على السبانخ طعامًا فائقًا، سوف تحصل على المزيد من القيمة الغذائية من السبانخ عن طريق طهيها سوف يزداد محتواها من الحديد بشكل كبير.