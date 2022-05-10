شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من التشنج العضلى بعد التمارين الرياضية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض الكثيرون للتشنج العضلي بعد ممارسة التمارين الرياضية، وهذا يتسبب فى إعاقة الشخص عن ممارسة مهامه اليومية، وخلال الأسطر التالية نتعرف على أسباب ذلك وفقا لموقع "لايف ساينس".

السبب وراء الشعور بتشنج العضلات بعد ممارسة الرياضية يرجع لتقلص العضلات بواسطة ألياف فردية تسمى الأكتين والميوسين، وتنزلق فوق بعضها وتشكل جسورا متقاطعة، فهناك مادة كيميائية تسمى Adenosine Triphosphate (ATP) ضرورية للسماح بحدوث ذلك، أى التقلصات.

وأشارت العديد من الأبحاث الخاصة بالطب الرياضي وعلم الأدوية السريري وعلم وظائف الأعضاء إلى أنه يمكن أن يتسبب العمل العضلي في انخفاض ATP و PCr وتراكم أيونات الهيدروجين وأيونات الماغنسيوم، ما يمنع إطلاق الكالسيوم، وهذا الأمر يتسبب فى تقلص العضلات وانخفاض القوة الخاصة بها.

وأضاف التقرير، أن التعرض للإصابة بجفاف يعتبر أحد الأسباب الرئيسية للإرهاق، كما يمكن للتعرق الزائد فقدان بعض المعادن الأساسية في الجسم، كالصوديوم والمغنسيوم والكالسيوم، وهذا الأمر يعرضك لتشنج العضلي.

وقدم التقرير أبرز وأهم النصائح لتقليل التشنج العضلي:

-تناول الشوفان بالحليب والفواكه من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالتشنج العضلي.

-تناول كميات كبيرة من الماء، يعد من النصائح الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة بالجفاف المسبب للتعرض للتشنج العضلي.