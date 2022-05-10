شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. اعرفى الأطعمة السوبرفوود لطفلك لزيادة نموه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشعر العديد من الأمهات بالقلق بشأن وزن أطفالهن، يحتاج الأطفال في تلك المرحلة من حياتهم إلى تغذية مناسبة ونظام غذائي متوازن، فهو لا يساعد فقط في النمو البدني العام، ولكنه يعزز أيضاً نموهم العقلي، فهم بحاجة إلى مزيد من المساعدة من خلال التغذية الأفضل للحفاظ على صحة الأعضاء ومكافحة العدوى، وفقا لما نشره موقع "food-ndtv".

الفواكه كوجبات خفيفة:

بشكل عام ، يهضم الأطفال الطعام بشكل أسرع ويكون استهلاكهم للطاقة مرتفعًا بفضل أنماط حياتهم غير المستقرة، هذا يعني أن الأطفال في حاجة دائمة إلى تجديد احتياطياتهم من الطاقة من خلال الطعام، كما أن تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات هو جزء أساسي من نظامهم الغذائي، تشكل الفاكهة أفضل البدائل للوجبات الخفيفة مثل التفاح والموز والكمثرى والتوت هي مصادر غنية بالألياف التي تساعد في الحفاظ على شعور الأطفال بالشبع لفترات أطول من الوقت.

أغذية فيتامين ب:

بالإضافة إلى استبدال الوجبات الخفيفة السكرية وغير الصحية بالفواكه، هناك بعض الأطعمة الأخرى التي يجب تضمينها بشكل إلزامي في وجبات الأطفال الغذائية، من الأهمية بمكان هنا فيتامين ب، من بين 13 نوعًا من الفيتامينات الضرورية لجسم الإنسان، هناك ثمانية فيتامينات تشكل مجموعة تسمى مركب فيتامين ب، وهي الأكثر أهمية للأطفال على سبيل المثال، يساعد فيتامين ب 1 (الثيامين) في بناء أعصاب وعضلات صحية عند الأطفال؛ يساعد فيتامين ب 2 (الريبوفلافين) على تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء في جسم الطفل، والخضار الورقية الخضراء والبطاطا والمكسرات والدواجن ليست سوى أمثلة قليلة من الأطعمة الغنية بفيتامينات ب.

بيض:

لا يمكننا التغاضي عن أهمية البيض الذي يعتبر الشكل الأكثر اكتمالا للبروتين، البيض هو أحد أكثر الأطعمة المغذية وتعتبر قيمته البيولوجية (BV) معيارًا عندما يتعلق الأمر بالحكم على قيمة البروتين لجميع الأطعمة الأخرى، فإن بياض وصفار البيض الغني بفيتامين د يجب أن يكون جزءًا غير قابل للتفاوض من وجبات الأطفال الغذائية، لن يساعد البيض في تعزيز مستويات الشبع لدى الطفل وتقليل الجوع على مدار اليوم فحسب، بل يساهم أيضًا في نموه وتطوره.

مصادر الكالسيوم:

مع تزايد عدد حالات عدم تحمل اللاكتوز بين الأطفال، أصبح الحليب سريعًا مصدرًا أقل تفضيلًا للكالسيوم، ولكن نظرًا لأن الكالسيوم ضروري لأجسام الأطفال، فإن البدائل الخالية من اللاكتوز مثل حليب المكسرات وحليب الشوفان واللبن، تعد بدائل ممتازة للحليب كامل الدسم، كما أن المكسرات مثل اللوز غنية بالكالسيوم، 28 جرامًا فقط من اللوز (حوالي 23 حبة جوز) توفر 6٪ من القيمة اليومية المطلوبة.