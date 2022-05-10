شكرا لقرائتكم خبر عن هل المشروبات المحتوية على الكافيين تضر صحة طفلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، أنه لا توجد حاليًا جرعة آمنة مثبتة من الكافيين للأطفال، وفى السطور القادمة سنوضح ما تحتاج إلى معرفته عن الأطفال والكافيين، بما في ذلك ما يمكن أن يفعله وكم هو آمن، والآثار الصحية المحتملة للكافيين، وفقا لما نشره موقع "health.clevelandclinic".

لماذا الكافيين ضار للأطفال؟

هناك الكثير من الآثار الصحية المحتملة من تناول الكافيين، ولكن الأطفال أكثر حساسية لتأثيرات الكافيين، وعندما تقرن ذلك بحقيقة أنهم لا يمتلكون بالضرورة الحكمة وضبط النفس لمعرفة متى يستهلكون الكثير، فإن النتيجة هي أن الأطفال والمراهقين على استعداد تام لمواجهة المشاكل.

من الممكن أن تسبب:

عدم انتظام ضربات القلب.

قلق.

إسهال.

الصداع.

ضغط دم مرتفع.

النوبات.

اضطرابات النوم.

الارتعاش.

معدة مضطربة.

وجدت إحدى الدراسات أن 73٪ من الأطفال الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 2 و11 عامًا يستهلكون الكافيين يوميا، ومعظمه يأتي من الصودا، القهوة ومشروبات الطاقة (التي أصبحت شائعة بين الأطفال في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين) من العوامل أيضًا، ويوجد الكافيين في الشاي والشوكولاتة الساخنة وبعض الحلوى والعلكة والنعناع أيضًا.

المخاطر الصحية لشرب الكافيين للأطفال 1. يعطل النوم:

ترتبط اضطرابات النوم بجميع أنواع المشكلات الصحية لدى الأطفال والبالغين على حدٍ سواء ، مما يجعل الكافيين محفوفًا بالمخاطر بشكل خاص بالنسبة للشباب الذين ما زالوا ينمون ويتطورون، يمكن أن يسبب أيضًا أعراضًا مثل الصداع ، ويمكن أن يغير شهية الأطفال ومستويات الأنسولين، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى.

2. يرتبط بمخاوف الصحة العقلية:

تشير الدراسات إلى أن استهلاك كميات كبيرة من الكافيين (مثل تلك الموجودة في مشروبات الطاقة) يرتبط بمستويات أعلى من التوتر والاكتئاب والقلق لدى الأطفال .

3غالبًا ما يقترن بالسكر:

غالبًا ما تكون المنتجات المحتوية على الكافيين التي يتم تسويقها للجمهور الأصغر سنًا - مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وتلك القهوة المخفوقة التي طعمها أشبه بمذاق الحليب - مليئة بالسكر، والسكر بالطبع يرتبط بمجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، منها زيادة وزن الجسم والسمنة مقدمات السكري .

في أي عمر يكون الكافيين مناسبًا؟

لم يتم إثبات سلامة أي كمية من الكافيين للأطفال في سن 12 عامًا أو أقل، وتقول الإرشادات إن المراهقين يجب ألا يستهلكوا أكثر من 100 ملليجرام من الكافيين يوميا، وهو ما يعادل كوبًا واحدًا من القهوة أو عبوتين من المشروبات الغازية.