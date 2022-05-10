شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب تجنب خلط صودا الخبز مع خل التفاح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خل التفاح هو مكون شائع يستخدم منذ قرون في الطبخ والطب، من المعروف أنه يوفر العديد من الفوائد الصحية، ويقدم الإغاثة من مجموعة واسعة من الحالات الطبية.

وفقا لموقع "thehealthsite" يمكن تناول خل التفاح بعدة طرق للحصول على فوائده، يتضمن أحد الاتجاهات الشائعة مزجها مع صودا الخبز لتحقيق فوائد إضافية، يُعتقد أن هذا المزيج يحسن الهضم، ويقلل من آلام المفاصل، ويحارب التهابات المسالك البولية، وحتى يساعد في إنقاص الوزن، لكن لا يوجد دليل علمي يدعم هذا الادعاء.

في حين أن فوائد أو مخاطر تناول صودا الخبز وخل التفاح معًا لم تتضح بعد، إلا أن فوائد تناول كل منهما بمفرده موثقة جيدًا ومقبولة في جميع أنحاء العالم.

الفوائد الصحية لخل التفاح

خل التفاح له خصائص مضادة للميكروبات والأكسدة، حيث ربطت العديد من الدراسات خل التفاح بفوائد صحية مختلفة، يمكن استخدامه من أجل:

السيطرة على مرض السكري:

خل التفاح هو علاج منزلي شائع للسيطرة على مرض السكري من النوع 2. يقول الباحثون إنه قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين. وجدت دراسة نشرت في American Diabetes Association أن استهلاك الخل في وقت النوم يقلل من تركيز الجلوكوز عند البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2.

تعزيز فقدان الوزن:

يدعي بعض الخبراء أن خل التفاح يمكن أن يساعد في تقليل الشعور بالجوع ويساعدك على فقدان الدهون في الجسم، أظهرت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية أن تناول الخل مع وجبة غنية بالكربوهيدرات أدى إلى زيادة الشعور بالامتلاء، مما جعل المشاركين يستهلكون سعرات حرارية أقل على مدار اليوم.

تعزيز صحة الجلد:

خل التفاح هو علاج ممتاز لأمراض الجلد الشائعة مثل الجلد الجاف والأكزيما، يقول الخبراء إن استخدام خل التفاح الموضعي يمكن أن يساعد في استعادة توازن درجة الحموضة في بشرتك وتحسين حاجز الجلد الواقي، يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا في الخل في منع الالتهابات الجلدية المرتبطة بالأكزيما.

قتل مسببات الأمراض الضارة:

وجدت بعض الدراسات المخبرية أن خل التفاح يمكن أن يساعد في قتل الفيروسات والبكتيريا الضارة ، مثل E. coli و S. aureus و C. albicans و norovirus التي تسبب التسمم الغذائي.

الفوائد الصحية لبيكنج صودا

من المعروف أيضًا أن صودا الخبز تقدم العديد من الفوائد الصحية عند تناولها بمفردها.

تشير الأبحاث إلى أن استخدام صودا الخبز قد يساعد في منع فقدان مينا الأسنان وتحسين أداء التمارين. تم العثور أيضًا على مكملات صودا الخبز للمساعدة في إبطاء تطور أمراض الكلى المزمنة ونمو الخلايا السرطانية.

الآثار الجانبية لخلط خل التفاح مع صودا الخبز

يقول البعض إن الجمع بين صودا الخبز وخل التفاح يمكن أن يساعد في تهدئة الجسم ومنع الأمراض التي تزدهر في البيئات الحمضية، لكن الخبراء يجادلون بأن أجسامنا يمكنها التحكم في مستويات الأس الهيدروجيني من تلقاء نفسها وأن ما تأكله أو تشربه له تأثير ضئيل جدًا على هذه العملية.

قد يضر هذا المزيج أكثر من نفعه لجسمك، قد يؤدي خلط صودا الخبز مع خل التفاح إلى تفاعل كيميائي ينتج عنه غاز، مما قد يتسبب في انتفاخ الأشخاص الذين يتناولون الخليط.

قد يتفاعل هذان المكونان في المطبخ أيضًا مع بعض الأدوية ويسببان آثارًا جانبية متفاوتة الخطورة، نظرًا لعدم وجود دليل يثبت سلامة تناولهما معًا، فمن المستحسن تجنب هذا المزيج تمامًا.

أفضل طريقة لاستهلاك خل التفاح

الطريقة الأكثر أمانًا لتناول خل التفاح هي تخفيفه في الماء، الجرعة النموذجية هي 1 2 ملعقة كبيرة (15 30 مل) ممزوجة بـ 100 مل أو يمكنك الحصول على الحل قبل أو بعد الوجبات حسب حاجتك، قد تؤدي حموضة الخل إلى تلف مينا الأسنان مع الاستخدام المنتظم، لتجنب هذا التأثير الجانبي، اشرب الخل المخفف باستخدام ماصة واشطف فمك بالماء بعد ذلك، في حالة تعرضك لأعراض جانبية مثل الغثيان أو التجشؤ أو ارتجاع المريء بعد تناول خل التفاح، توقف عن تناوله.