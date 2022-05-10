شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمي نفسك من الإصابة بالشيخوخة المبكرة؟.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كيف تحمي نفسك من الإصابة بالشيخوخة المبكرة؟.. أجاب عن هذا السؤال الذي يسعى الكثيرون للوصول لإجابته التقرير المنشور عبر "تاس"، موضحا أن تنشيط إحدى شرائح الحمض النووي للإنسان يحميك من الإصابة بالشيخوخة المبكرة.

وأوضح التقرير أن تنشيط جين "FOXM1" يساعد في تقليل ظهور الشيخوخة المبكرة، حيث خضع الفئران لتنشيط هذا الجين، وثبت أن العلماء نجحوا في إبطاء شيخوخة الفئران لعشرات الأسابيع بمساعدة العلاج الجيني.

وأكد الباحثون، ان ارتفاع نشاط جين FOXM1 يحمي جزئيا الفئران المصابة بمتلازمة الشيخوخة المبكرة، وزاد من متوسط ​​العمر المتوقع لديهم، وهذا الأمر يساعد في مكافحة آثار الشيخوخة المبكرة.

وشرح العلماء الشيخوخة المبكرة، مشيرين إلى أنها أمر عشوائي من حيث طبيعتها، ويصاب بها الشخص نتيجة لتراكم الطفرات والانهيارات العشوائية في الخلايا.

وأوضح العلماء تحت رئاسة الدكتور فاديم جلاديشيف الأستاذ بجامعة هارفارد الأمريكية، أن الطفرات التي تحدث في الحمض النووي وانهيارات الخلايا يمكن أن تتراكم بسرعة في أجسام كبار السن والحيوانات، نتيجة لخلل في عمل الجينات المرتبطة بانقسام الخلايا، ولذا فجين "FOXM1" بصفته أحد أنواع الحمض النووي يساعد في إنتاج العديد من الإنزيمات التي تساعد في عملية انقسام الخلايا، وعند تنشيط الجين بشكل إجباري لدي الأشخاص المعروضون للإصابة بالشيخوخة المبكرة تتحسن صحتهم، ويبطئ تعرضهم لهذا الأمر.