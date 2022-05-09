شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة مهمة مع تقدمك فى العمر.. اوعى تستغنى عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع التقدم فى العمر يحتاج الجسم لنظام غذائى يحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية مهمة لصحة الجسم والمفاصل والعضلات والوقاية من الأمراض المزمة مثل مرض السكر والقلب والضغط.

وحسب ما ذكره موقع helthline يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات ودقيق الشوفان والمكسرات والبقوليات في علاج الإمساك الذي يصبح أكثر شيوعًا مع تقدم العمر، كما أنها قادرة على المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول في الدم وإدارة نسبة السكر في الدم والحفاظ على وزن صحي.

ومن الأكلات التى ينصح كبار السن بتناولها هو: 1:الحبوب

إنها مصدر كبير للألياف وغنية بفيتامينات ب ، والتي ستحتاج إليها مع تقدمك في العمر. B-6 وحمض الفوليك أساسيان للحفاظ على صحة دماغك، حتى النقص البسيط يمكن أن يحدث فرقا طفيفا، يمكن أن تقلل الحبوب الكاملة أيضًا من فرص الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري لا تتوقف عند تناول خبز القمح الكامل.

2: المكسرات

المكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو والجوز والفستق لها قوى كبيرة في مكافحة الشيخوخة. تحتوي هذه الوجبات الخفيفة المقرمشة على عناصر غذائية خاصة يمكن أن تساعد في تأخير أو منع أمراض القلب المرتبطة بالعمر، والسكتة الدماغية ، ومرض السكري من النوع 2 ، وأمراض الأعصاب ، وبعض أنواع السرطان كما تحمي المكسرات عقلك مع تقدمك في العمر.

3:السمك

يجب أن تكون الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة فى وجباتك الغذائية حيث تعمل على تحسين ذاكرتك وقدرتك على تعلم أشياء جديدة.

4:البروتين الخالية من الدهون

تحارب الأطعمة الغنية بالبروتين فقدان العضلات الطبيعي الذي يحدث مع تقدمك في السن. بقدر ما تستطيع ، استمتع بالبروتين في الأطعمة "الحقيقية" مثل البيض واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان بدلاً من مساحيق البروتين التي قد لا تمنحك العديد من العناصر الغذائية.

5:منتجات الألبان

الكالسيوم الموجود في منتجات الألبان يحافظ على صحة عظامك، فمع تقدمك في العمر ، يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بهشاشة العظام وسرطان القولون وارتفاع ضغط الدم. بعد سن الخمسين .

6:المنتجات ذات اللون الأحمر والبرتقالي

البطيخ والطماطم والفلفل الأحمر والبرتقالي ،هذه الفاكهة والخضروات غنية بمركب طبيعي يسمى اللايكوبين، و تشير الدراسات إلى أن الأطعمة التي تحتوي عليها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وقد تحميك من السكتات الدماغية أيضًا.