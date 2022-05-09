شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات تؤكد إصابتك بمرض السكرى.. اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالات الإصابة بمرض السكري آخذة في الارتفاع، خاصة بين الشباب، وفقًا لمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بسبب التوفر الواسع للأطعمة المكررة للغاية والانخفاض العام في كمية الألياف والأطعمة الصحية الأخرى التي يستهلكها الناس في جميع أنحاء العالم، وعدم ممارسة الرياضة وارتفاع معدلات السمنة مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، وكشف خبراء الصحة عن علامات مرض السكرى التي يجب الانتباه إليها، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - زيادة التبول

قالت الدكتورة مينيشا سود، أخصائية الغدد الصماء في مستشفى لينوكس هيل: "مع ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم ، يحاول الجسم التخلص منه عن طريق البول والماء ، وبالتالي زيادة تكرار التبول".

2 - زيادة العطش

بما أن الجسم يفقد جلوكوز الدم (السكر) والماء عن طريق البول ، فقد يحدث الجفاف.

3 - رؤية ضبابية

إن ارتفاع مستوى الجلوكوز يؤثر على تركيز السائل حول عدسة العين ، وبالتالي يغير شكل العدسة مما يؤدي إلى تشويه الرؤية.

4 - علامات أخرى لمرض السكري يجب الانتباه إليها

يمكن أن تكون العلامات الأخرى فقدان الوزن غير المقصود ، والجوع ، وجفاف الجلد أو حكة أو عدوى الخميرة المتكررة.

لماذا ترتفع حالات الإصابة بمرض السكري؟

من المحتمل أن ترتفع حالات الإصابة بمرض السكري بسبب التوفر الواسع للأطعمة المكررة للغاية والانخفاض العام في كمية الألياف والأطعمة الصحية الأخرى التي يستهلكها الناس في جميع أنحاء العالم، إن اتباع نمط حياة غير مستقر أكثر شيوعًا مع إنفاق الناس معظم أوقات فراغهم يمارسون أنشطة لا تتطلب حركة جسدية، وهذا يعكس ارتفاع معدلات السمنة مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري ، إن ارتفاع معدلات السمنة هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى زيادة عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري من النوع الثاني بشكل كبير.

ما هي خيارات نمط الحياة التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري؟

قلة الحركة وتناول الأطعمة المصنعة والتي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والفقيرة في المغذيات يمكن أن تجعل الشخص عرضة للإصابة بمرض السكري، ومن المعروف أيضًا أن الأشخاص الذين لا ينامون بشكل كافٍ معرضون للإصابة بمرض السكري بمعدلات أعلى.

لقد وجد أن الجلوس لمدة 10 ساعات أو أكثر يوميًا يزيد من خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي، حالة التمثيل الغذائي هي مقاومة الأنسولين التي قد تؤدي إلى مرض السكري من النوع 2، يمكن أن يؤدي نمط الحياة المستقر أو غير النشط إلى زيادة المخاطر من مرض السكري، النشاط البدني هو وسيلة للوقاية من مرض السكري من النوع 2.

كيف يمكن منع مرض السكري؟

يمكن الوقاية من مرض السكري باتباع نهج صحي للتغذية ، تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف والخضروات وبعض الفواكه ويتضمن كميات معتدلة من البروتينات والدهون الصحية بكميات صغيرة، الحركة مهمة المشي مثل قدر الإمكان على مدار اليوم أثناء أنشطة الحياة اليومية وممارسة الرياضة بانتظام - قد يشمل ذلك 150-300 دقيقة من التمارين المعتدلة التي يرتفع خلالها معدل ضربات القلب قليلاً ، النوم الكافي مهم أيضًا - الهدف هو 7-9 ساعات في الليلة للبالغين.