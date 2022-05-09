شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتعرض لتورم أصابعك بشكل مفاجئ؟.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بتورم مفاجئ في أصابع اليدين دون سابق إنذار، ويصاحبه ألم شديدة يصعب تحملها، وتتسبب في إعاقة الشخص بالقيام بأي نشاط، وأشارت العديد من الأبحاث الطبية أن هذا الأمر يعد علامة علي الإصابة بمرض ما.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بتورم أصابع اليدين، وذلك وفقًا لموقع "healthline".

أوضح التقرير، أن تورم أصبع اليدين بشكل مفاجيء قد يكون علامة علي الإصابة ببعض الأمراض، ومنها:

-التهاب المفاصل الروماتويدي

يعد علامة علي وجود خلل ما في الجهاز المناعي للجسم، ويتسبب في مهاجمة مفاصل الجسم ويعرضها للالتهابات والتورم، ولذا يجب إجراء التحاليل الخاصة به.

-التهاب المفاصل الصدفي

يعاني منه الأشخاص المصابين بمرض الصدفية، فإذا خضع المريض للفحوصات الطبية التي تساعد في اكتشاف الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، فهذا يعني أنه ربما يكون مصاب بالتهاب المفاصل الصدفي، الذي يتسبب في حدوث تورم بأصابع اليدين بشكل مفاجيء.

-الإصابة بالنقرس

قد يكون تورم اليدين المفاجيء علامة علي الإصابة بالنقرس، هذا المرض الذي يتسبب في تراكم حمض البوليك بالدم، ويعرضك للتورم وإعاقة الحركة.

-الذئبة الحمراء

يعد من أمراض الخلل المناعي، الذي يتسبب في تعرض الشخص المصاب به لتورم في مفاصل الجسم، وللتعرف أكثر عن هذا المرض فهو يتسبب في ظهور طفح جلدي يشبه الفراشة علي الخدين والأنف، ويرجع الإصابة به لعدة أسباب أشهرها الاستعداد الوراثي والعدوي.