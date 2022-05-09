اليكم الطريقة الصحيحة لوضع الواقي الشمسي.. بحسب الخبراء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

غالباً ما يتعرض العديد من الأشخاص للحروق الكثيرة بسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس، لذلك يستخدمون الكريمات الواقية التى تحمى من أشعة الشمس الحارقة، والبعض يلاحظ أن بشرته تصاب بحروق أيضاً عند وضع كريم الشمس ولا يدرون ما المشكلة التى يرتكبونها.

وبحسب ما كشفت خبيرة في الصحة، أن معظم النساء يضعن كريم الشمس بشكل خاطئ طوال حياتهن، وربما يكون هذا هو سبب تحول بشرتهن إلى اللون الأحمر بعد بضع دقائق فقط من حمامات الشمس، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

ووفقاً للممرضة والمديرة السريرية في “Dawn Attewell Aesthetics دون أتويل”، من المهم حقاً أن تضعي كريم الشمس بشكل صحيح، لتجنب إتلاف بشرتك، ولن تسبب الحروق فقط في إلحاق الضرر ببشرتك، بل ستؤدي أيضاً إلى الشيخوخة، وهو أمر لا يريده أحد.

وقالت دون “إن وضع كريم الشمس أمر حيوي، إنه أفضل طريقة لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والشيخوخة المبكرة وحروق الشمس، وإذا لم تضعيه، فأنت تعرضين بشرتك لخطر الإصابة بحروق الشمس والشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد”.

وقالت “إذا قمت برش كريم الشمس الخاص بك على جسمك ثم فركته “كما نفعل جميعاً”، فقد تبين أنك بحاجة إلى إعادة التفكير” ، وأوضحت “دون” أيضاً أن كيفية تطبيق كريم الشمس الخاص بك أمر بالغ الأهمية واتضح أننا كنا نفعل ذلك كله بشكل خاطئ.

وليس هذا فحسب فتابعت “دون” قائلة ” عند وضع كريم الشمس، يجب وضعه بشكل صحيح، كثير من الناس لا يدركون أن الحماية من الشمس يجب أن تطبق كل ساعتين، وبهذه التقنية المضمونة، لا يمكنك أن تخطئ”.

وعن أسلوبها البسيط لتطبيق كريم الشمس بشكل صحيح قالت: “أولاً، ضعي الكريم في راحة يديك وافركيهما معاً لتنشيطهما، وضعيه على وجهك بضربات تصاعدية، ثم ربتي على البشرة باستخدام إسفنجة مكياج، يتضمن هذا أنك تمارسين القدر المناسب من الضغط”.

كما عرضت طريقة أخرى وهى يمكنك استخدام قفاز التسمير، والذي سيكون أفضل لمناطق الجسم الأكبر مثل الصدر والساقين والذراعين.