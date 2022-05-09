تعرف على أسباب آلام ومشاكل الاقدام.. اليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

يشعر العديد من الأشخاص بآلام كثيرة في القدمين أو تحديداً بالورك والتي تسبب مشاكل عديدة على المدى البعيد، وآلام القدمين من أكثر الأمور المزعجة والتي تقيد حركتنا، فبحسب ما قال الدكتور “مارتن رينيو” إن آلام القدمين لها أسباب منها ما يتعلق بالورك والعظام ومنها ما يتعلق بأمراض أخرى.

وأضاف طبيب العظام الألماني، أن أسباب الورك والعظام تتمثل في تآكل مفصل الورك وانسداد مفصله وهشاشة عظامه وضموره، إلى جانب الحوادث والإصابات والكسور في منطقة الورك، أما الأمراض الأخرى، فتتمثل في الالتهابات البكتيرية والضغط على الأعصاب وأمراض التمثيل الغذائي ومرض الشرايين المحيطية.

وشدد رينيو على استشارة الطبيب لتحديد سبب آلام القدمين للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل العلاج الدوائي، والجراحة، والعلاج الطبيعي.

ولعلاج هذه آلام يمكن الوقاية أو التخفيف من المتاعب منها عن طريق ممارسة تمارين التقوية والإطالة مثل: تمرين الدراجة الهوائية على الأرض، حيث يستلقي المرء على ظهره على الأرض ويحاكي حركة ركوب الدراجة الهوائية بساقيه.

ويعمل هذا التمرين على إحماء عضلات الفخذ، ويراعي أثناء أداء هذا التمرين أن يكون العمود الفقري على اتصال جيد بالأرض، بالإضافة الى تمرين “مسح الأرضية” للتمدد حيث يقف المرء مع إبعاد قدميه بعرض الورك مع وضع منشفة صغيرة تحد قدم واحدة، ثم تحريك هذه القدم إلى الخارج.

بينما تظل القدم الأخرى مثنية قليلاً، وبعد ذلك يتم إرجاع القدم إلى الداخل مع تكرار الحركة بمعدل 15 مرة مع كل قدم، ويساعد هذا التمرين على إطالة عضلات القدمين.