٦ خطوات مهمة لمد جسمك بالطاقة والنشاط بعد رمضان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 9 - مايو - 2022 6:28 مساءً

يعاني العديد من الأشخاص بعد شهر رمضان من صعوبة التأقلم والعودة الى الروتين او الحياة الطبيعية قبل الشهر الكريم، من ناحية النظام الغذائي وتنظيم النوم بطريقة صحية، وتُعد هذه الخطوات صعبة بالنسبة للكثير من الأشخاص.

ويحاول الكثير مواجهة هذا الكسل لاستمرار روتين الحياة من عمل ودراسة، لذلك رصد بعض من الخبراء 6 طرق تساعد على استعادة النشاط بعد إجازة العيد وتسهل من عملية ممارسة الروتين اليومي بعيداً عن الكسل، بحسب موقع “الكونسلتو”.

ويعتبر أول طريقة وهى التوقف عن السهر، السهر في رمضان ربما حتى الفجر لأسباب بينها قضاء الكثير من الوقت أمام التلفاز، قد لا يكون من السهل التخلص منها ومعاودة النوم في أوقات معقولة.

وينصح الخبراء أولاً:

بالتوقف عن نوم القيلولة والبدء في الخلود للفراش في وقت مبكر قليلاً عن الأيام السابقة لتدريب الجسم تدريجياً على العودة للنوم مبكراً، وقد يساعد في ذلك الحصول على حمام دافئ قبل النوم.

ثانياً:

ممارسة الرياضة فغالباً ما نشعر بالكسل بعد الإجازات لقلة الحركة والمجهود المتبع طوال الفترة الماضية، لذلك ينصح بالقيام ببعض التمارين الرياضية البسيطة في المنزل، أو حتى الخروج للمشي في الهواء الطلق.

ثالثاً:

وهو يجب تناول الفواكه والخضروات وفوائدها المهمة حيث تعمل المواد الغذائية التي تحتوي عليها الفواكه والخضروات على إضفاء مزيد من النشاط على جسمك، إضافة إلى تزويدك بالطاقة مع عدم اكتساب وزن إضافي إذا تم تناولها باعتدال لعدم احتوائها على الكثير من السعرات.

ورابعاً :

يجب شرب الماء حيث يساعد الحصول على كمية وافرة من الماء يومياً على تقليل الشعور بالتعب والإرهاق، حيث يساعد الماء على استمرار تدفق الدم وتوازنه بجميع أنحاء الجسم.

وخامساً:

من المهم وضع خطة جديدة فمع انقضاء الإجازة، يجد الكثيرون أنفسهم وقد نال منهم الكسل، وبات من الصعب أن يعاودوا العمل والمذاكرة، لذلك يُنصح بوضع خطة على أن تكون قابلة للتنفيذ، والبدء في تطبيقها لمنحك الشعور بالإنجاز والرضا عن النفس، ويمكن في هذا الصدد البدء في تنفيذ المهام البسيطة.

وأخيراً:

يجب الابتعاد عن الأشخاص السلبيين، وتعد الطاقة السلبية تنتقل من شخص إلى آخر كالفيروس، هذا ليس سراً، لذلك يجب الابتعاد عن هؤلاء الذين ينشرون المشاعر السلبية، والبحث عن آخرين يبثون التفاؤل والنشاط كي تستطيع الاستمرار.