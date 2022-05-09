شكرا لقرائتكم خبر عن لمتبعي رجيم الكيتو دايت قائمة بالأطعمة المسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكيتو دايت يعد من الحميات الغذائية التي أثبتت قدراتها في التخلص من الوزن الزائد بشكل فعال، وهناك العديد من الأطعمة المسموحة عند اتباع لهذا النوع من الرجيم، وسنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة وفقا لموقع " Everydayhealth".

ما هي الأطعمة المسموحة لمتبعي رجيم الكيتو دايت؟

هناك العديد من الأطعمة المسموحة لمتبعي رجيم الكيتو دايت، ومنها:

-الفواكه

تعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية، وتقوم بتعويضه بما يتم فقدانه منها، فالفواكه غنية بالألياف الغذائية التي تشعرك بالشبع لفترات زمنية طويلة، وتساعد في التخلص من الوزن الزائد، ولذا يمكنك تناول الأفوكادو، والتوت والشمام، والفراولة والبطيخ.

-الخضروات

تحتوي علي نسبة عالية من الألياف، وهذا يجعلها فعالة في التخلص من الوزن الزائد، لأنها تزيد من شعورك بالشبع لفترة طويلة، كما أنها تحتوي علي عناصر غذائية رائعة ومهمة للجسم في رحلة التخلص من الوزن الزائد، ومن الخضروات المسموحة الجرجير، وفلفل الألوان، والبروكلي، والقرنبيط، والمشروم، والسبانخ.

-المكسرات

تحتوي علي البروتين، والألياف الغذائية الرائعة للجسم، ولذا عليك تناولها للحد من الشعور بالجوع، وأيضا امداد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، ويمكنك تناول حفنة منه يوميا، ويمكنك تناول البندق، وعين الجمل، والصنوبر واللوز.

-الجبن القريش

تعد من الأطعمة الصحية لمتعي رجيم الكيتو دايت، فهي غنية بالبروتين، والكربوهيدرات الصحية للجسم، ولذا يمكنك تناولها في الصباح.

-البيض

يعد من الأطعمة الصحية لمتبع رجيم الكيتو دايت، لأنه غني بالبروتين، والكالسيوم، وهذه العناصر مهمة للجسم خلال رحلة الدايت.

-اللحوم

جميع أنواع اللحوم مسموحة في هذا الرجيم، لأنها تمد الجسم بالبروتين، والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.